客家「天穿日」　竹東千人踩街唱山歌熱鬧登場　

▲客家庄竹東鎮為天穿日舉行一系列活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

每年的農曆初九天公生後的十天，就是客家傳統節日「天穿日」，全台各地的客家庄，也會在幾日舉行客家相關活動。客家大本營的竹東鎮，也不例外，竹東戲曲公園將從2月24日至27日，一連四天舉辦「台灣客家山歌比賽」，而為了配合比賽，竹東鎮也規劃一系列相關慶祝活動，要邀請鄉親朋友們一同參與。

竹東鎮長羅吉祥表示，近年來有感於客家庄的客語與文化漸漸地在流失中，因此積極地想運用各種方式來推廣客家文化。此次的「臺灣客家山歌比賽」，即將在竹東客家戲曲公園熱烈登場。山歌賽在竹東傳唱逾半世紀，2019年更獲得客家委員會入選為客庄12大節慶之一，此次來至全台各地的參賽者總計1223位，年齡最大94歲，最小4歲，連入圍金曲獎最佳客語歌手竹東在地青年曾仲瑋也報名挑戰傳統三大調。

除了超過千人的山歌賽，本次系列活動-客家闖學堂的校園推廣，特別邀請由二位在竹東長大後投身教育的客家子弟所組成的人氣客語創作團隊「享樂10弦」，前往竹東鎮大同國小演出。享樂10弦精心設計的天穿日歌謠，結合客家傳統山歌與兒童歌謠，為客家音樂注入創新表演型態，現場以帶動唱方式，達到寓教於樂效果。

2月24日當天，竹東鎮內各里、各社區也將組18隊踩街團，隊伍們將上午9時20分，從竹東火車站出發前往客家戲曲公園，預計10時30分在登科台進行開幕式，開幕式後有限量煎甜粄品嚐。除了比唱4天的傳統客家山歌，另外還有山歌文化、55憶竹東展、松興戲劇團2場客家大戲、熱鬧市集、現場限量客家方口獅打包帶、唱歌竹蟬童玩、絹印客庄印象、竹東限定皮革捲線器等好玩DIY、打卡客語闖關遊戲、兒童繪畫賽、東泰高中造型甜粄及果雕等。

2月27日星光大道頒獎閉幕晚會中，邀請JF太鼓團、金曲獎客語團體二本貓、客家新聲代黃瑋傑等優質年輕人展演，還有多項摸彩獎品。鎮長羅吉祥表示，竹東客家山歌藝術節，是以傳統的客家山歌賽為主軸，週邊系列活動是為增添活動精采及精緻度，盼運用系列活動，讓客籍及非客族群能夠認識客家山歌。每天活動多元豐富，竹東鎮公所邀請您天穿日期間來竹東聽山歌、尞天穿，透過山歌音樂將客家精神繼續傳承。