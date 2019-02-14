脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

▲肯德基推脫單神器創意雙堡新上市。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接情人節來臨，肯德基首度推出揪伴湊對全新口味雙堡；同時，還推出雙重揪伴享優惠社群遊戲，有機會抽中多項大獎。另外，麥當勞則是推出長達一個月的優惠券，引發網友熱議。

自即日起至4月1日，肯德基推出兩款上校爵選雙堡，分別為「荷蘭醬橘瓣脆腿堡」及「法式蕈菇咔啦雞腿堡」，讓消費者無論情人節有沒有情人，只要有伴有情就能一起吃「堡」。

除了推出全新口味雙堡，肯德基同步推出雙重揪伴享優惠社群遊戲，包含「兩個人才能做的事」、「呼叫K.F.C有情人」活動等，有機會抽中五星級飯店住宿券、PS4 Pro主機等好禮。

另外，麥當勞則自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。

根據優惠券上的內容顯示，買一送一專區有大薯、薯餅、特選黑咖啡等；輕鬆三拼則只要80元，就能享有漢堡、雞塊和飲料的套餐。而超爽大餐則是100元起。

至於雙堡雙享餐為199元起；另有超值加點專區，包含小杯玉米濃湯20元、麥香魚40元等。最後一區則是活力早餐優惠，如買豬肉滿福堡加蛋加1元即享有33元飲品。