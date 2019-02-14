　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼肯德基推脫單神器創意雙堡新上市 。（圖／業者提供）

▲肯德基推脫單神器創意雙堡新上市。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接情人節來臨，肯德基首度推出揪伴湊對全新口味雙堡；同時，還推出雙重揪伴享優惠社群遊戲，有機會抽中多項大獎。另外，麥當勞則是推出長達一個月的優惠券，引發網友熱議。

自即日起至4月1日，肯德基推出兩款上校爵選雙堡，分別為「荷蘭醬橘瓣脆腿堡」及「法式蕈菇咔啦雞腿堡」，讓消費者無論情人節有沒有情人，只要有伴有情就能一起吃「堡」。

除了推出全新口味雙堡，肯德基同步推出雙重揪伴享優惠社群遊戲，包含「兩個人才能做的事」、「呼叫K.F.C有情人」活動等，有機會抽中五星級飯店住宿券、PS4 Pro主機等好禮。

▲▼ 麥當勞優惠卷 。（圖／取自官網）

另外，麥當勞則自即日起至3/19期間推出長達一個月的開春優惠券，共有六大類的優惠專區，消費者只要用手機出示畫面或列印優惠券，都能以超值的價格購買餐點。

根據優惠券上的內容顯示，買一送一專區有大薯、薯餅、特選黑咖啡等；輕鬆三拼則只要80元，就能享有漢堡、雞塊和飲料的套餐。而超爽大餐則是100元起。

至於雙堡雙享餐為199元起；另有超值加點專區，包含小杯玉米濃湯20元、麥香魚40元等。最後一區則是活力早餐優惠，如買豬肉滿福堡加蛋加1元即享有33元飲品。

ET快訊
新婚騎士遭客運撞飛亡　妻抱4月大女兒淚崩：我什麼都沒準備..
白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼了

關鍵字：肯德基,情人節,荷蘭醬橘瓣脆腿堡,法式蕈菇咔啦雞腿堡,麥當勞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大薯買一送一！麥當勞「一整個月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯

少女心噴發！秒殺甜點「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸　全聯期間限定販售

情人節必看台北最美夜景！「2019台北光之饗宴」 8天吸引75萬人觀賞

「噴汁草莓熱狗」首發！全家限定販售35元　網狂熱議：好吃嗎？

「332萬保時捷」等嘸人！全聯福袋最大獎得主快對幸運號碼

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

蝦皮看好台灣4大優勢產業　有機會拚出新南向商機

網購迎「戰」情人節　潤滑劑擊敗保險套成最暢銷情趣單品

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

脫單神器！肯德基首推揪伴湊對雙堡　還能抽五星級飯店住宿券

一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

蝦皮看好台灣4大優勢產業　有機會拚出新南向商機

網購迎「戰」情人節　潤滑劑擊敗保險套成最暢銷情趣單品

情人節一起喝！小7「草莓冰茶」第2杯半價　8家優惠懶人包

搶聽台、德最會說故事律師對談　書迷擠爆滿到走道上

大薯買一送一！麥當勞「一整個月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯

少女心噴發！秒殺甜點「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸　全聯期間限定販售

情人節必看台北最美夜景！「2019台北光之饗宴」 8天吸引75萬人觀賞

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

可租10年的女性「共生公寓」　紅色子房投資包租代管

理財周刊／把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

三接預定地發現藻礁？中油：等待中研院提供地點再確認

《蘭陵王》太子翟天臨為「學術造假」致歉　自辭北大博士後研究員

「包膜女娃」浴血出世！一刀剖腹...鮮紅氣泡罩頭　醫揭關鍵技術

日本大阪旅行業者及媒體　東北角及宜蘭踩線

世界城市杯三算競賽　竹市選手奪13金4銀

大聯盟40人名單不開放　中華12強賽有機會打贏委、波

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

消費熱門新聞

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

情人節一起喝！8家優惠懶人包

情人節必看「2019台北光之饗..

情人節一起喝！草莓拿鐵第2杯5..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

秒殺甜點草莓卡士達蛋糕強勢回歸

「櫻桃巧克力奶酒」全家限20萬..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

超市霸主2020年導入平價黃金..

屈臣氏、康是美年度熱銷Top1..

全聯福袋「332萬保時捷」等嘸..

脫單神器！肯德基首推湊對雙堡

更多熱門

相關新聞

西方遺毒　這些國家禁過情人節

2月14日是一年一度的西洋情人節，世界各國情侶都沉浸在幸福的粉紅色泡泡中，在日本甚至有女性必須送給男性「義理巧克力」的傳統。不過有些國家卻規定，不准過西洋情人節！原因當然不是怕單身的人忌妒眼紅，而是這個西洋節日，與當地宗教教義相違背，包含巴基斯坦、伊朗、印度、印尼等國，都是禁止過情人節的唷！

韓國瑜直言兩岸應「你儂我儂」　陸委會：拒絕「恐怖情人」

情人節11句部會情話大比拚

慶祝情人節　台灣3成情侶到當天才買禮物

情人節前夕 5女為搶吃天菜互毆

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面