「紅了就不用上班」！　他拍跳河影片「撞頭溺死」後爆紅

▲郝中友為了爆紅而跳河，卻不幸溺斃。（圖／翻攝自網易視頻）



大陸中心／綜合報導

四川宜賓市28歲網路主播郝中友，立志要拍片當網紅，曾言「紅了就不用上班賺錢」。為了衝高粉絲人數，郝中友在過年期間大動作地拍了一段跳河影片，這段影片果然讓他爆紅， 但也成了他的死亡紀錄片，因為郝中友就此溺死。

據大陸《網易》報導，郝中友是大陸直播網站「快手」的主播，名為「社會與你四川耗子哥」。他先前因為拍了一段小短片後，賺了幾百元人民幣，從此想努力經營網路平台與拍片，這樣「紅了就不用上班」。

郝中友就在大年初五這天，請來網友黃一虎充當他的攝影師，自己則穿上單薄的道具衣，跳下浙江一處河中。跳河前他對著鏡頭大喊，「今天就給大家（來點特別的），提醒朋友們現在只有（攝氏）4度，我就在這裡給大家拍個跳水影片」，說完便往河中跳下去。沒想到此處的河水相當淺，郝中友跳下去後，頭部受到重擊導致昏迷而溺斃身亡。

▲郝中友育有1名9歲女兒。（圖／翻攝自網易視頻）

拍攝影片的黃一虎表示，認識郝中友不到1小時，「他曾經說過，等他火了，以後就可以不用上班，靠直播賺錢」。沒想到郝中友為了爆紅而溺死，真的再也不用上班賺錢了。

報導指出，郝中友育有1名女兒，是和外遇對象所生的，後來交給母親撫養。他9歲的女兒與父親見面的次數相當少，因此得知父親過世後，並沒有特別的感情流露。隨著郝中友的身亡，其女兒的相關生計問題，也受到大家的關注。