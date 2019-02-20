拼經濟！　馬英九、謝龍介促成台灣鳳梨銷大陸

▲前總統馬英九與台南市立委補選參選人謝龍介，一同出席鳳梨裝櫃首航記者會，馬英九說農民高興，他就高興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「拚經濟」！台灣鳳梨成功銷往大陸最大超商連鎖店「百果園」，2月20日上午前總統馬英九與台南市立委補選參選人謝龍介，一同出席鳳梨裝櫃首航記者會。

馬英九前總統說，能幫助農民，他很開心。去年鳳梨盛產卻滯銷，讓種植超過50甲鳳梨的高雄大樹區「鳳梨伯」林益，不堪虧損灑淚說，過去國民黨執政時，若是遇到水果盛產，馬政府還能替農民跟大陸協商，如今沒有這種可能。

馬英九表示，去年台東縣銷售500公噸的鳳梨到大陸去，還有釋迦，讓他覺得這個問題要從根本來解決，因此，透過熟悉兩岸水果貿易的謝龍介，來打通路，聯繫上大陸最大超商連鎖店「百果園」。

謝龍介說，不分黨派，我們都來為農漁民奮鬥。台灣鳳梨品質好，但卻因產銷失調導致價格崩盤，讓果農苦不堪言，如今大陸百果園以每斤13.3元的價格購買，比目前市場盤價高，謝龍介說讓市民過好日子，不就是政治人物的責任嗎？

謝龍介表示，貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，台南也可以。在大陸很多城市都有百果園的直營店，透過通路商和農民對接，可以直接幫我們的農漁民行銷，讓大陸消費者買到物美價廉的台灣水果，相信未來麻豆文旦、玉井芒果都有機會。