超狂尾牙表演！員工改編神曲「電爆」公司　老闆叫好獎賞每人55萬

大陸中心／綜合報導

大陸規模最大的英語培訓公司「新東方教育科技集團」上月底舉辦尾牙，員工表演節目中一首《釋放自我》的歌曲不僅讓現場高潮迭起，現在也在各平台上瘋傳爆紅。員工大膽改編歌詞，唱出對公司的不滿，沒想到該公司董事長竟直呼勇氣可嘉，獎勵12萬人民幣（約新台幣55.8萬元）。

據《騰訊網》報導，新東方日前的尾牙節目上，有6名年輕員工改編現在網路爆紅歌曲《沙漠駱駝》，歌詞提到公司內部管理問題、職場環境中的亂象，員工犀利唱出「只想應付考核，不想踏實幹活。」、「領導隨口一說，立刻討好跟著，項目馬上啟動不計後果。」、「幹得累死累活，有成果那又如何，到頭來幹不過寫PPT的。」讓台下其他員工看了都不禁為他們捏把冷汗。

▲新世代6名年輕員工尾牙改編歌曲diss公司 。（圖／翻攝自微博）



不少網友看完後也紛紛擔心說，「表演的人還能去上班嗎...」未料，公司董事長俞敏洪竟然也跟著在自己的微博發布此影片，並表示，「覺得員工敢於當面diss老闆，暴露新東方的問題，值得鼓勵。所以今天決定要給參與創作和演出的員工，每人12萬元，鼓勵企業中敢於直言的精神和文化。當然，最重要的是要直面問題，並且迅速解決。」

這部影片引起熱議，不少網友羨慕表示，「說實話也太過癮了」、「真的釋放自我，唱出多少人的心聲」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「牛逼阿！新東方人才輩出」，也有不少網友認為，能這樣包容、開明地接受這樣批評的公司，一定會越來越強大。

▲新東方教育集團董事長俞敏洪。（圖／CFP視覺中國）

