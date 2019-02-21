男帶氣球搭電梯！　下秒「砰！」大爆炸...6人燒成火球

▲電梯內6人全被燒傷。（圖／翻攝自微博／咸陽資訊頭條，下同）



大陸中心／綜合報導

陝西省咸陽一名楊姓男子14日和朋友要到KTV唱歌，在搭電梯時遇到有人拿著大把「氣球」，怎想到氣球在電梯內突然「砰！」一聲大爆炸，讓在場6人瞬間被燒成一團火球，其中4人燒傷嚴重，臉部和手臂都出現大面積傷口，恐怕就此毀容。

綜合陸媒報導，當時楊男正從1樓搭電梯要到4樓包廂，電梯內還有他1位友人與其他4名陌生人，共2女4男。到3樓時，其中1人手中的氣球突然爆炸、竄出火光，當下所有人面對襲來的烈火無處可逃。楊男表示，「我感覺臉上一陣灼熱，混亂中就到4樓了。」

▲當時一群人搭電梯前往4樓KTV。（圖／翻攝都市快報）

楊男透露，電梯空間很小，每個人都和氫氣球擠在一起，他隱約聽到有人點打火機的聲音，因此懷疑「有人不小心用菸頭碰到氣球導致爆炸」。其中2名女性的下巴、手臂有輕微燒傷，另外4名男性的臉部、手臂則是有嚴重傷口。

楊男哥哥表示，弟弟整張臉與手掌都被綑上厚厚紗布，至今已花了4萬人民幣（約台幣18萬元）的醫藥費，之後做完手術還有很長的復健之路。

據了解，氫氣屬於活性氣體，加上燃點非常低，具有易燃易爆炸的特性，甚至連摩擦產生的靜電都有可能引起爆炸，填充氣球時最好用惰性氣體「氦氣」來取代，相對安全許多，但成本也比較高。

▲楊男康復後臉上可能會留下大片疤痕。