王金平說和他「心靈相通」　韓國瑜：尊重！我同意！

▲韓國瑜對於王金平的「心靈相通」說，「尊重，同意！」。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

有意參選2020總統的前立法院長王金平說，他與高雄市長韓國瑜「心靈相通」。面對這樣的說法，韓國瑜21日也給了同樣回應：「尊重！也同意王院長的看法，心靈相通」。

韓國瑜也進一步說明，王金平有提醒過他，任何政治人物在執行手上權力的時候，不要忽略宗教家的情壞，這一句話對自己的影響相當大，他抱著宗教家這樣的心，執行自己手上的公權力，未來會讓高雄市這個城市充滿熱情與愛，所以王金平說「心靈相通，我完全同意」。

▲韓國瑜對於王金平的「心靈相通」說，表示尊重，同意 。（圖／記者洪正達攝）

再被追問是否與王金平比較心靈相通？韓國瑜說，他們這段時間互動非常好，在立院也是很好的朋友、同事，他也是立院老長官，所以心靈上完全相通、完全沒問題。

隨後也有記者追問民調以及徵召相關問題，韓國瑜表情凝重的回答說，「這個議題，幾乎是一而再、再而三的被討論，不過，現在他的心思全都是想要讓高雄市民全體一條心就是要衝經濟、市長帶頭衝經濟」，同時也透露了台灣最大的導演、最資深的導演都來到高雄，也為高雄發展電視電影來貢獻，所以現在的心都在衝刺，呼籲大家別再討論總統大選的事，尤其是在高雄這個都市。