雲端最前線／韓國瑜僅輸柯P 2% 51.4%高雄市民不支持選2020

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2020總統大選，藍綠表態競逐人選動向備受外界關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市長柯文哲目前以20.6%支持度領先群倫，而國民黨的韓國瑜則以18.4%支持度緊追在後。不過若是由韓國瑜分別對上柯文哲及蔡英文，將可望以支持度38.0%：30.6%：19.7%勝出。儘管韓國瑜高人氣魅力無法檔，但《ETtoday新聞雲》針對高雄市民所做的民調結果顯示，有超過半數51.4%的高雄市民並不支持韓國瑜參選。《雲端最前線》21日邀請立法委員李彥秀、立法委員陳亭妃、台北市議員高嘉瑜、國民黨組發會主委李哲華、北市府副發言人陳冠廷，與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020總統人選。

日前民進黨蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，明確表態將尋求連任2020總統，而國民黨在朱立倫宣布角逐後，王金平也傳出在3月宣布參選，但吳敦義、馬英九等人動向仍受矚目，不過因黨內這幾大太陽對初選制度遲遲未達共識，且民、國兩黨都將柯文哲視為最大假想敵，國民黨基層為求勝選也出現挺韓國瑜參選聲浪。

▲ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果發現，2020年總統選舉，有20.6%受訪者表示支持台北市長柯文哲，而18.4%支持高雄市長韓國瑜，16.3%則支持前新北市長朱立倫，另有16.0%支持蔡英文總統，前行政院長賴清德僅獲得7.8%支持，至於其他可能人選支持度均不到4%。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，柯文哲在女性、20~39歲、中部及南部地區等族群均獲得相對較高的支持；反觀韓國瑜則在男性、60歲以上等族群均獲得相對較高的支持。另從政黨傾向來看，柯文哲在政黨傾向中立者的支持度，大幅領先其他人均有一成以上；而反觀韓國瑜在自己所屬國民黨認同者的支持度則與朱立倫平分秋色(37.3%：35.0%)。

▼ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

至於在不同對戰組合的候選人支持度方面，調查結果發現，若民進黨仍由蔡英文總統再競選連任，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%：38.0%：30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%；反觀如果蔡英文分別對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.8%：32.9%：34.7%，柯文哲將反倒領先2人至少1.8%；而若是蔡英文分別對上王金平及柯文哲，支持度為19.8%：17.3%：40.5%，柯文哲更將領先2人至少20.7%。

若民進黨是改由賴清德出馬，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%：37.3%：30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%；如果是由賴清德對上朱立倫及柯文哲，支持度為20.7%：32.1%：35.0%，也同樣是柯文哲反倒領先2人至少2.9%；而若是賴清德分別對上王金平及柯文哲，支持度為20.9%：16.5%：40.4%，柯文哲也將領先2人至少19.5%。

由此分析2020總統選舉，如果柯文哲參選，國民黨若派出韓國瑜將有可能勝選，而若派出朱立倫，也還有與柯文哲一較高下的機會；反觀民進黨，不論是蔡英文或賴清德出馬，都輸給柯文哲與韓國瑜或朱立倫。

▲ET民調51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

不過，韓國瑜剛任高雄市長，也引來外界質疑參選總統沒正當性，無法對高雄市民交代。《ETtoday新聞雲》針對1135位設籍高雄市民分析發現，有40.6%高雄市民表示支持(非常支持23.7%、還算支持16.9%)韓國瑜參選2020總統；但也有51.5%高雄市民表示不支持(不太支持19.0%、非常不支持32.5%)。顯示有過半數高雄市民並不支持韓國瑜參選2020總統。《雲端最前線》21日邀請立法委員李彥秀、立法委員陳亭妃、台北市議員高嘉瑜、國民黨組發會主委李哲華、北市府副發言人陳冠廷，與主持人楊文嘉深入探討藍綠2020總統人選。

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