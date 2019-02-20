鹽水烽炮慶元宵　環保局動員迅速恢復市容

▲台南市環保局動員157人及36輛垃圾車及清掃機具，在活動結束後立即清理環境，20日中午前清理完畢恢復整潔市容。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水烽炮2月19日元宵夜登場，這項流傳百年的民俗活動，吸引大批民眾湧入鹽水市區，感受百餘座炮城萬炮齊發的刺激，台南市環保局動員157人及36輛垃圾車及清掃機具，在活動結束後立即清理環境，清掃路線13條，清掃路線長度19.5km，20日中午前清理完畢恢復整潔市容，垃圾量達16.24公噸。

今年春節9天長假，市府從2月2日就推出為期1個月的月津港燈會，吸引民眾前往賞燈吃小吃，19日（農曆十五）的鹽水烽炮更是每年的重頭戲。當天雖然不是假日，但人潮仍不斷湧入月津港燈會及蜂炮施放場區，越晚人越擠。超過百座的大小炮城陸續施放，讓現場的民眾high到最高點，持續到20日凌晨3時才結束，留下大量垃圾。

環保局事先規劃完整的清潔計畫，動員鄰近清潔隊157名人力及36輛垃圾車、掃（洗）街車及鏟裝機等機具，從20日清晨5時開始清理炮屑及垃圾，鹽水里民也一起拿起掃把，協助清潔人員清潔家園，中午前即迅速恢復鹽水區乾淨的市容，共清理16.24公噸垃圾，垃圾量比去年減少6.63公噸。

在此之前，安南區聖母廟16日盛大舉辦元宵煙火活動，環保局動員事先規劃清潔計畫，清出14公噸垃圾。元宵慶典總計聖母廟煙火及鹽水蜂炮，共清理30.24公噸垃圾。環保局感謝民眾配合垃圾分類，將瓶罐等丟入回收桶，減少一般垃圾量，加上清潔隊事先規劃妥當，大清早出勤，配合大型清理機具展現高效率，才能在最短時間內復原市容。