影／燈光秀+超級月亮　人潮塞爆北京故宮「上元之夜」

▲超級月亮與北京故宮燈會。（圖／北京故宮官方／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

北京故宮19日舉行「紫金城裡過大年——上元之夜」文化活動，適逢著「超級月亮」的到來，更加為北京故宮的燈會添加美麗色彩。由於這次是北京故宮博物院建院94年來，首次在晚間免費對公眾開放，也是古建築群第一次在夜間被點亮，3500張門票在第一時間馬上被索取一空，還一度造成網站當機。

晚間6點30分一到，紫禁城的正門「午門」上便出現「5」的數字，現場民眾看到後皆共同倒數，迎接北京故宮元宵燈會與超級月亮的到來。現場午門雁翅樓、東南角樓、東華門、東北角樓和神武門等，用燈光照射呈現不同風采，建築群的屋頂則透過藝術投影重現《千里江山圖卷》等繪畫作品。

▼北京故宮燈會遇上「超級月亮」。（圖／北京青年報）



▼北京故宮燈會適逢「超級月亮」。（圖／北京故宮）



北京故宮在正月十五（19日）、十六（20日）舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動，恰好適逢「超級月亮」，大家都非常踴躍地共襄盛舉，但也因採取「免費取票」方式，才會出現搶票搶到網站當機的情況，甚至還有黃牛票高價喊到9999元人民幣（約新台幣45,000元），可見民眾們都非常想要把握這次難得的機會來觀賞此次活動。

▼步道旁擺設燈使遊客倍感佳節氣氛。（圖／記者曾俊豪攝）



▼北京故宮賞燈活動適逢「超級月亮」。（圖／記者曾俊豪攝）



▼北京故宮燈會適逢「超級月亮」。（圖／北京故宮，下同）



▼北京故宮賞燈活動適逢「超級月亮」。（圖／記者曾俊豪攝）



▼北京故宮「上元之夜」擠滿人潮。（圖／記者曾俊豪攝）

