北京故宫文創營業額曝光　2017年「超過千家A股上市公司的收入」

▲北京故宮博物院。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

受惠宮廷劇熱潮和IP價值的充分挖掘，北京故宮近年推出一系列的文創產品和相關活動，除了在今年春節舉辦「紫禁城裡過大年」展覽，元宵節又迎來「紫禁城上元之夜」活動，背後的龐大商機也引發外界好奇。根據北京故宮院長單霽翔在亞布力論壇公開的帳本顯示，2017年故宮文創的收入達到15億人民幣，超過1500家A股上市公司的收入。

單霽翔指稱，北京故宮是差額撥款單位，國家每年提供54%的經費，其餘得靠自己籌措，等到影響力提升後「IP值就大了。」他還提到，國家文物局局長劉玉珠曾經囑咐，不要透露故宮文創產品的收入，否則別的博物館壓力太大，「我們只能說前年有15個億營業額。」

根據陸媒報導，故宮淘寶早在2010年10月就已上線，不過販售的產品與旅遊景點的紀念品無異，同樣存在價格高昂、品質一般而且缺乏新意的問題。直到2013年故宮淘寶才以嶄新姿態呈現在大眾面前，開始運用自身IP的價值。報導認為，這種轉變「首先來自觀念上的革新」。

報導提到，新媒體營運的成功也是北京故宮IP能夠活絡的一大關鍵。例如故宮淘寶微信公眾號於2014年8月發布的《雍正：感覺自己萌萌噠》，該篇文章採用動態圖文的形式，成功發揮出色的帶貨效果。報導還稱，北京故宮在文創產品的開發上也借鑒台北故宮，後者在文創產品的開發時間非常早，從2000年之後便向全球徵集創意，例如2013年推出的「朕知道」紙膠帶就是取自兩名學生的創意。

單霽翔認為，過去人們總是稱呼文化產品，如今中間必須增加創意二字；所謂的文化創意產品有兩個面向，首先是要深入研究人們的生活，知道生活需要什麼才研發什麼，其次是要深入挖掘文化資源，並將資源提煉出來，用以和生活對接，這樣人們才會喜歡。

值得留意的是，北京故宮文創的增長速度迅速，文化創意產品於2013年增加195種、2014年增加265種、2015年增加813種。截至2016年底，北京故宮文創產品共計9170種。鑒於文創持續增長，那麼北京故宮未來有無可能上市？

北京大學文化產業研究院副院長陳少峰於2016年就曾建議，故宮的文創產品和門票收入應該打包上市，通過國資委全資的投資公司持有股權，最後將股權的收益作為故宮發展的事業基金，用資本運作來提供收入的溢價，從而進入更好的良好迴圈。

不過單霽翔認為，北京故宮文創的使命不是只為賺錢，其中還包括從事公益活動。例如2018年舉辦6萬多場次的教育活動，甚至遠赴馬爾他、新加坡、泰國、澳洲等國家，這些公益教育都不收一分錢，經費絕大部分就是來自故宮文創的收入。那麼文創收入一年達到15億人民幣又是怎樣的概念？據了解，2017年有1500多家A股上市公司的營收還達不到這個水平。