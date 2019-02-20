成功鎮元宵遶境28宮廟參加　動員百名警民力維安約制

▲今年成功鎮元宵迎神遶境活動計有28間廟宇參加、遶境遊行人數最多達1,200人，車輛150餘輛，吸引大量民眾圍觀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣成功鎮為慶祝農曆元宵節，19日12時至24時舉辦元宵節陣頭表演及遶境祈福活動，成功警察分局為確保本次活動人員及參觀民眾之安全，並避免迎神遶境活動隊伍影響交通，投入大批警力及協勤民力實施交通疏導及安全維護等工作，遶境祈福活動圓滿落幕。

▲成功警分局在各路口布置崗位，積，執行交通疏導及安全維護。



元宵遶境祈福活動目的係因成功居民承襲農、漁業社會民間信仰，為祈神納福、保護轄境平安，所舉辦慶典活動。此次元宵節慶典迎神遶境活動計有28間廟宇參加、遶境遊行人數最多達1,200人，車輛150餘輛，吸引大量民眾圍觀。





成功警察分局，為確保本次活動平安及參觀民眾之安全，並避免迎神遶境活動隊伍影響交通，投入百餘名警力及協勤民力，在遶境活動尚未開始前，實施勤前教育及任務交付，並在各路口布置崗位，積極執行交通疏導及安全維護等工作。

▲陣頭繞境活動是成功鎮年度大事，活動從白天持續到深夜時間相當冗長。



本次遶境活動持續舉行至夜間，員警們除利用輪替休息的空檔小憩外，成功分局也貼心設置了2處警察行動補給站，提供點心與水果來為同仁補充體力。



成功分局分局長方秋梅表示，元宵陣頭遶境祈福活動是地方年度盛事，遶境的時間相當冗長，為使活動順利進行，所有同仁全力以赴，分局安排員警輪番上陣實施相關管制作為，讓民眾安心、歡慶過節，也希望傳統民俗活動能持續傳承。