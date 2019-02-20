紫禁城上元之夜引熱潮　人民日報：博物館熱「反映人們返本開新的文化心理」

大陸中心／綜合報導

北京故宮19日晚間舉行「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，這是北京故宮建院94年來首次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間大規模點亮。鑒於民眾都想一窺皇城夜幕的風采，人民日報評論表示，衡量博物館的標準不僅在於館藏的豐富，還在於其多大程度融入人們的生活，博物館熱的背後「更是傳統文化從社會到個體層面的回歸」，並且「反映人們返本開新的文化心理」。

▼「紫禁城上元之夜」活動19日晚間登場。（圖／記者曾俊豪攝，下同）

人民日報指出，由正月十五的燈會向前回溯，逛博物館、體驗傳統文化日益成為人們的新年俗。「紫禁城上元之夜」文化活動不僅向人們展示傳統習俗的韻味，還邀請勞動模範、北京榜樣、快遞小哥、環衛工人、解放軍和武警官兵、消防救援隊伍指戰員、公安幹警等各界代表共同參與，營造出共慶佳節的濃厚氛圍。

評論提到，人來人往的博物館「成為春節前後的另一道風景」，例如人們於春節期間在故宮參觀「紫禁城裡過大年」文物展覽，感受古代皇家過年的氣氛；逛逛老字型大小，在吃喝玩樂中辭舊迎新；觀看復原的天燈、萬壽燈，想像康乾盛世的景況。在春節7天長假當中，故宮博物院每天的8萬張門票都售罄；國家博物館初二到初五連續4天現場觀眾突破6.5萬人次；陝西省300多家文化館、博物館新推出79個豐富多彩的主題展覽，共有1196萬人次參觀，遊客量同比增長11%。

評論還稱，故宮博物院今年首次舉辦的「中華老字型大小故宮過大年」，以及在正月十五開放民眾登城牆、看燈會，事實證明中國的博物館「正在與時俱進中加強創新、走近公眾」，可以辦成國際一流水準「成為國家文化的金色名片」。

評論強調，衡量博物館的標準不僅在於館藏的豐富，還在於其多大程度融入人們的生活；博物館融合有形的文化遺產和無形的非物質文化遺產，這讓傳統文化浸潤當代生活也成為趨勢；歷史文物不只是歷史的沉澱、歲月的陳釀，不是一個靜止的存在，而是寄託著文化血脈的傳承，並與人們的生活和所處的時代息息相關。

人民日報表示，博物館熱的背後「更是傳統文化從社會到個體層面的回歸」，並且「反映人們返本開新的文化心理」，春節、元宵節這樣的中國傳統節日「凝聚了我們祖先與自然和諧相處的生活方式」，蘊藏著中國人看待世界的智慧，通過逛博物館「人們紀念傳統節日、觸碰傳統文化、感受流淌的文脈」，對中華優秀傳統文化的內涵和外延有了更為清晰的認知，在汲古納今中有了更多文化自信。