　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部行文台中市政府　若要續推「山手線」1個月內補件再報

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）

▲交通部行文台中市政府，確認若有意繼續推動台中山手線，應於1個月內補件報部。（圖／記者陳玉攝）

記者賴文萱／台北報導

近日交通部與地方政府針對前瞻基礎建設，因公文往返引發關注。對此，交通部強調，重大建設有賴中央政府與地方政府齊心努力，目前已陸續在確認新任地方首長，對於相關建設是否繼續如原計畫推動意願。以台中山手線來說，若台中市府有意願繼續推動，應於1個月內重新檢討後再行報部。

對於有媒體報導「重大建設，中央卡藍」，交通部澄清實屬誤解。由於去年11月底地方選舉結果公布後，到去年12月底交接前，屬各地方政府政權交接之「看守期」。原訂於看守期召開之審查會，包括高雄市捷運岡山路竹段、以及台中市捷運綠線延伸彰化案，由於當時新任市府均尚未上任，交通部暫先延後會議召開，以求慎重並尊重新任首長對於政策推動的規劃及意願。

請繼續往下閱讀...

▲針對前瞻計畫被刁難，韓國瑜喊話行政院長蘇貞昌：「突頭別刁難禿頭」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲針對前瞻計畫被刁難，韓國瑜喊話行政院長蘇貞昌，「別刁難禿頭」。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市捷運岡山路竹延伸段，經高雄市政府韓市長於107年12月27日函覆有意願依原計畫持續推動確認後，交通部刻正聯繫專家學者召開審查會議，預計於2月底至3月初間舉行。

另針對台中市政府於前市府時期提出的「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」，交通部表示，該計畫已由交通部審查完竣並報行政院，轉陳行政院國發會函商財政部、內政部、主計總處、工程會、環保署、台鐵局、台中市政府等機關研提意見。

▲▼針對山手線要暫緩，洪慈庸呼籲新市府，應該拋開立場及政治考量。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲大台中山手線規劃。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

但有鑒於台中市政府新任盧市長於當選後曾就該計畫公開表示「我不做」、「不是優先項目」，目前已由行政院秘書長於今年1月22日發文交通部、財政部、國發會、主計總處、公共工程委員會及台中市政府等單位，除了要求就相關計畫補正報告，也請台中市政府新團隊重新確認是否仍按原計畫推動，再行報院審議。

交通部表示，為確保重大建設能夠確實如期如質推動，交通部已於今日發文台中市政府，再次函轉行政院秘書長函，請台中市政府如確認有意願推動，於1個月內重新檢討後再行報部。

ET快訊
東港「穩鵬號」漁工瘋狂殺人！漁業署官員下落不明　20人被逼跳
火化燒得我好痛！不捨孝兒血癌逝　母找仙姑牽亡得知心碎真相
快訊／國道6號「砂石車翻覆墜邊坡」　駕駛受困身亡

關鍵字：交通部,台中山手線,大台中山海線鐵路

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

影／應要求直播..機師工會陳蓓蓓嗆媒體來看熱鬧的　道歉稱「這就是疲勞」

華航勞資三度協商深夜1點登場　林佳龍會前喊話：盼今天對話能跨出一步

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

交通部行文台中市政府　若要續推「山手線」1個月內補件再報

海上喋血！東港「穩鵬號」菲籍漁工砍人劫船　傳台官員在船上

神祕學觀藝術 千夫所指，依然為世界創作的「小野洋子」

全台BMI指數最高是這3縣市　愛吃外食、不愛運動糖尿病高達26.8%

女友房驚見「多腳肉蟲」！苗栗哥一看嚇傻　女網超有感：內雙必懂這苦

小一生媽「看到兒子國文考卷，真心覺得我該重讀」　網分析：老師沒錯

農委會砸8億補助農民買小型農機　陳吉仲：要大量解決缺工

台東遶境慶元宵！七爺「吃炮」火燒衣　網驚：差一點升天...

影／1秒按10下！16歲男奪「俄羅斯方塊世界冠軍」　鬼神般手速超驚人

影／嘉中英文開學考涉羞辱　顏擇雅：講學自由不是讓老師自己爽

實力派idol選「偶像最強舞王」TOP 7！EXO、BTS成員上榜

房市春燕來　信義代銷2019接案估破千億

股期雙市喊衝！台積電助攻拉高台指期結算　飆漲113點收10256點

不是黃曉明！Baby「海邊散步神秘男」　網狂問：離婚了？

《驚奇隊長》還沒上映…　「爛番茄」先被惡意評論灌爆

ET民調／51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

公車司機勸勿嚼檳榔被「三個字」問候娘　奥客辯口頭禪法官打臉

交通部行文台中市政府　若要續推「山手線」1個月內補件再報

男童用「這支筆」花2hr寫作業　回頭一看傻爆眼「崩潰痛哭」！

謝政鵬女友遭紅5輾斃 　女友父一通遠洋電話2人哽咽無語

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

生活熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

轎車硬插大門！全公司等2hr不..

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒..

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：..

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只..

喜宴雞湯剛上桌！大嬸說了一句話..

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」..

冷氣團恐暴襲！北東低溫13°C..

要裝避孕器　人妻聽到醫老公對話..

蝴蝶颱風生成上看中颱　周末準冷..

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開..

龍潭拍到飄浮鬼頭　網：撞臉郭雪..

逆齡媽藏3女兒中合影！男友心動..

更多熱門

相關新聞

休假要送蔬果！物流想罷工　林佳龍再回應

近來部分物流業者取消假日服務，使得許多農民擔心會可惜了新鮮蔬果、影響蔬果運銷。交通部長林佳龍指示公路總局與物流業者協調後，統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者將維持假日物流配送，此舉卻引來物流司機、台灣貨運倉儲產業工會爆氣，甚至喊要罷工。對此，林今（18）下午出席為「台灣燈會30週年特展」揭幕表示，這樣做是為了確保最好的品質能送到市場，同時賣出最好價格，直言「這就是接地氣」。

罷工還要定預告期？勞長4字回應

周日要送蔬果物流爆氣！公總回應了

交部協調4物流維持假日送蔬果　司機爆氣

華航罷工落幕！2/16起班機恢復正常

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面