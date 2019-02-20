交通部行文台中市政府　若要續推「山手線」1個月內補件再報

▲交通部行文台中市政府，確認若有意繼續推動台中山手線，應於1個月內補件報部。（圖／記者陳玉攝）

記者賴文萱／台北報導

近日交通部與地方政府針對前瞻基礎建設，因公文往返引發關注。對此，交通部強調，重大建設有賴中央政府與地方政府齊心努力，目前已陸續在確認新任地方首長，對於相關建設是否繼續如原計畫推動意願。以台中山手線來說，若台中市府有意願繼續推動，應於1個月內重新檢討後再行報部。

對於有媒體報導「重大建設，中央卡藍」，交通部澄清實屬誤解。由於去年11月底地方選舉結果公布後，到去年12月底交接前，屬各地方政府政權交接之「看守期」。原訂於看守期召開之審查會，包括高雄市捷運岡山路竹段、以及台中市捷運綠線延伸彰化案，由於當時新任市府均尚未上任，交通部暫先延後會議召開，以求慎重並尊重新任首長對於政策推動的規劃及意願。

請繼續往下閱讀...

▲針對前瞻計畫被刁難，韓國瑜喊話行政院長蘇貞昌，「別刁難禿頭」。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市捷運岡山路竹延伸段，經高雄市政府韓市長於107年12月27日函覆有意願依原計畫持續推動確認後，交通部刻正聯繫專家學者召開審查會議，預計於2月底至3月初間舉行。

另針對台中市政府於前市府時期提出的「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」，交通部表示，該計畫已由交通部審查完竣並報行政院，轉陳行政院國發會函商財政部、內政部、主計總處、工程會、環保署、台鐵局、台中市政府等機關研提意見。

▲大台中山手線規劃。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

但有鑒於台中市政府新任盧市長於當選後曾就該計畫公開表示「我不做」、「不是優先項目」，目前已由行政院秘書長於今年1月22日發文交通部、財政部、國發會、主計總處、公共工程委員會及台中市政府等單位，除了要求就相關計畫補正報告，也請台中市政府新團隊重新確認是否仍按原計畫推動，再行報院審議。

交通部表示，為確保重大建設能夠確實如期如質推動，交通部已於今日發文台中市政府，再次函轉行政院秘書長函，請台中市政府如確認有意願推動，於1個月內重新檢討後再行報部。