華航航班2/16起全面恢復正常　拋399字致歉旅客！承諾「照顧所有員工」

▲華航機師結束7天罷工行動，華航全體代表在簽署團協後鞠躬致意。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工7天，終於在14日晚間10時25分正式落幕，雙方就機師工會提出的5大訴求達成共識，並簽訂團體協約，工會也保證未來3年半內不再發起罷工行動。15日航班執行率估達96%，16日起應可朝100%邁進，華航表示，再度對罷工所造成的不便向旅客及社會大眾表達最深歉意，並強調未來會持續革新，照顧所有員工。

▲華航董事長何煖軒、總經理謝世謙，與機師工會理事長李信燕、機師工會常務理事陳蓓蓓握手言和。（圖／記者季相儒攝）

14日在行政院、勞動部、交通部及桃園市府的見證下，華航與桃園市機師職業工會透過勞資座談會達成協議並簽署團協。工會隨即宣布終止罷工，華航表示，盡快達成所有航班正常運作。華航總經理謝世謙說，基本上15日起開始復工，班機執行率估可達96%，從16日開始，班機執行率應該可朝100%邁進。

針對此次罷工風波，華航也發出新聞稿表示，首先感謝雙方談判團隊在四度勞資座談所做出的努力，盡力尋找共識化解歧見並透過媒體的見證與視訊直播，加速雙方對於議題的聚焦，以有效率的方式縮短溝通差距。所獲得的共識，除了工會會員，也適用所有非會員機師，華航一視同仁。

華航再度感謝罷工期間，努力付出的支援機師及其餘辛苦同仁，也再度對罷工所造成的不便向旅客及社會大眾表達最深歉意。

▲何煖軒喊話，華航是一個大家庭，歡迎回來一起奮鬥。（圖／記者季相儒攝）

華航董事長何煖軒表示，罷工結束，在問題的爭執上，雙方都有所退讓，使得事件和平結束。華航是一個大家庭，歡迎回來我們一起奮鬥。華航這次深刻的體驗到環境的改變與時代的進步，協議只是個開始，未來會持續與工會良性溝通。

華航表示，華航飛安管理嚴謹程度達到國際標準，但歷史悠久，傳統管理方式著重道義與兄弟般的情感，不夠與時俱進，未來將檢視管理問題，並將顧客的滿意與員工的溝通放在第一位。