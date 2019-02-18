周日休假變要送蔬果！物流怒了「逼我們罷工？」　公路總局回應了

▲交通部長林佳龍指示公路總局與物流業者協調，4家業者願意配合周日配送蔬果。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

部分物流公司周日不送貨，農民認為可惜了新鮮蔬果，也影響蔬果運銷，交通部長林佳龍則指示公路總局與4家物流業者協調，維持假日配送蔬果。但台灣貨運倉儲產業工會不滿指出，這只會讓物流司機過勞更嚴重，直嗆「要逼我們罷工？」，對此，公路總局出面緩頰，4家物流周日配送蔬果是採預約制，呼籲農民配合，讓公司比較好調配人力。

林佳龍昨在FB粉絲專頁PO文表示，「及時配送，讓生鮮蔬果新鮮上桌！」，指示公路總局與物流業者展開周日配送蔬果協調，並確定統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者，將維持假日蔬果農產的假日物流配送服務。

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▲新竹物流配合公路總局，維持假日蔬果農產的假日物流配送。（圖／翻攝自新竹物流官網）

台灣貨運倉儲產業工會理事長林志雄不滿指出，在勞基法一例一休後，大部分物流公司都已經周日不送貨，結果交通部現在居然又拋出禮拜天要配合果農運送蔬果議題，以現有的人力下根本無法因應，會讓司機過勞狀況更嚴重。他怒轟林佳龍該管的不管，現在又插手農業的東西，是要逼物流公司司機一起罷工？

林志雄說，既然交通部拋出這樣議題，用政治力干預公司營運，工會也將有進一步行動，目前已在討論明天上午召開臨時理監事會議作出決定，不排除將上街抗爭。

▲公路總局強調，4家業者周日收取蔬果採預約制，呼籲農民配合。（圖／翻攝自嘉里大榮官網）

對此，公路總局交管組組長劉育麟表示，雖然這次協調主要是希望讓農民農產品不會壞掉，但因為要顧及駕駛朋友權益，因此4家物流業者周日收件部分都採預約制來處理，這樣公司比較好調配人力，希望雙方互相體諒、達到雙贏。

林育麟說，統一速達、台灣宅配通原來周六日就有收件，但主要是以企業客戶為主，因此這次協調希望他們也能照顧農民，以用預約方式來收；嘉里大榮、新竹物流則是協調他們也能配合，提供周六收貨運送，周日採預約制方式處理，只收取有預約的點，不用巡迴跑點。他也強調，在人力排休上，有特別跟公司重申要遵照勞基法規定，公總也將密切關注後續。

假日配送物流業者：

【統一速達】412-8888（手機加02）

2/16起加強假日運送服務

【台灣宅配通】（02）6618-1818

2/16起加強假日運送服務

【新竹物流】412-8866（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務

【嘉里大榮】412-8999（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務