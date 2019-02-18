交部協調4物流維持假日配送蔬果　司機爆氣轟「宅配的都不是人？」

▲為運送新鮮蔬果，公路總局協調4嘉物流業者維持假日配送，圖為台灣宅配通。（圖／翻攝自台灣宅配通官網）

記者賴文萱／台北報導

近來部分物流業者取消假日服務，使得許多農民擔心會可惜了新鮮蔬果，也影響蔬果運銷。交通部長林佳龍指示公路總局與物流業者協調後，統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者將維持假日物流配送。但此舉引來物流司機爆氣轟，「司機的假日就不是假日是嗎？」、「只聽到果農的心聲，有沒有聽到司機的心聲？」、「宅配的都不是人？」



對於物流業者取消假日配送一事，林佳龍昨在FB粉絲專頁PO文表示，蘇貞昌院長接獲陳情相當關心，他也立即指示公路總局深入了解並妥善處理。與物流業者展開協調後，已經確定統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者，都將維持假日蔬果農產的假日物流配送服務。

▲林佳龍關懷農民生鮮蔬果，但引來物流司機不滿。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍說，「及時配送，讓生鮮蔬果新鮮上桌！」，其實中華郵政在周六日支局停止營業後，也有提供全年無休收寄國內快捷郵件服務共44處。另外為幫助小農解決行銷及配送困擾，在郵政商城推出「關懷農產行銷」活動，今年同樣精選10幾樣農產品，依季節來推廣，歡迎大家參考。



不過，這番美意反而引來物流司機不滿，不少人紛紛爆氣留言給林佳龍，「擔心農產品的品質，就不擔心司機過勞嗎？」、「蔬果的貨運量是有多少，為了你們幾件貨，我們本來假日就是休息，現在又要出勤？」、「司機的假日就不是假日是嗎？」、「只聽到果農的心聲而已有沒有聽到司機的心聲？」、「宅配的都不是人？不用休息？」。

但也有支持者留言認為「現採水果運輸不耽誤，嘉惠農民，水果賣個好價錢」、「替人民百姓著想才是好官員」、「了解民間疾苦，立即解決人民需求，才是真正接地氣」。

假日配送物流業者：

【統一速達】412-8888（手機加02）

2/16起加強假日運送服務

【台灣宅配通】（02）6618-1818

2/16起加強假日運送服務

【新竹物流】412-8866（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務

【嘉里大榮】412-8999（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務