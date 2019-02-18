週日休假變要送蔬果！物流怒嗆罷工　林佳龍：生鮮搶時間就是接地氣

▲交通部長林佳龍今下午再回應請物流業週日休假變要送蔬果一事。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／屏東報導

近來部分物流業者取消假日服務，使得許多農民擔心會可惜了新鮮蔬果、影響蔬果運銷。交通部長林佳龍指示公路總局與物流業者協調後，統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者將維持假日物流配送，此舉卻引來物流司機、台灣貨運倉儲產業工會爆氣，甚至喊要罷工。對此，林今（18）下午出席「台灣燈會30週年特展」揭幕表示，這樣做是為了確保最好的品質能送到市場，同時賣出最好價格，直言「這就是接地氣」。

針對要求物流司機周日休假變要送蔬果引發的爭議，林佳龍說，這跟屏東農民很有關，生鮮農產品就是「搶時間」，若要運送、遇到假日，週休假日甚至連假，實在不忍心讓農民，好不容易栽種好的農產品，沒辦法即時送到市場，因此在蘇貞昌指示下，交通部出面協調，除了中華郵政公司快遞、包裹與物流服務，也協調民間四家物流公司。

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▲林佳龍提到這個想法物流業者也很樂意，目前已有兩家上路。（圖／翻攝自新竹物流官網）

林佳龍提到，這是大家也很樂意，目前已經有兩家上路，另兩家23日也會跟進，這樣做是為了確保，物流沒有分日夜，最好的品質能送到市場，也會賣最好的價格，這就是接地氣，能夠真正了解基層人民需要，尤其是農民。

至於外界質疑物流業者、司機是否會違反七休一等勞動法令，林佳龍要大家放心，一定按照法令配置人力，如果有加班費、輪休，也會要主管機關落實。他說自己已經跟業者協調好，所以這倒是不用擔心，並提到一個好的政策就是要真正讓人民有感，就算這個量不多。最後鼓勵以預約制為主，盡量讓假日收成的農產品，可以即時送到市場，讓農民一年的辛苦，可以賣個好價錢。

假日配送物流業者：

【統一速達】412-8888（手機加02）

2/16起加強假日運送服務

【台灣宅配通】（02）6618-1818

2/16起加強假日運送服務

【新竹物流】412-8866（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務

【嘉里大榮】412-8999（手機加02）

2/23起提供週六收貨運送、週日增加提供預約大宗農產品運送服務