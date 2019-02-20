　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔡英文稱競選連任　《環球時報》怒批：若觸犯分裂言行將做出反制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文19日接受CNN專訪時透露，將爭取2020年連任。大陸官媒《環球時報》20日發表社論警告，台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一份，而「如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯『反分裂國家法』的言行，我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰」。

社論指出，鑑於蔡和民進黨的支持率都不高，屆時她主打兩岸牌，用比2016年選舉中激進得多的衝擊台海和平的主張來背水一戰，將不會有懸念；如今的她與三年前一再宣稱要「維持現狀」，在拒絕承認「九二共識」的同時，避免發表衝擊對岸底線的談話時判若兩人。

「蔡更像一個台灣激進勢力領頭的『鬥士』，她選擇的行政院長則滿嘴台獨言論，蔡當局正整體上加快蠶食台海地區搖搖欲墜的和平與穩定」。社論說，「蔡英文接下來的逆勢參選將進一步攪動脆弱的局勢，從而導致新的台海危機，因為她知道若平平靜靜的選，獲勝的機率極低，九合一選舉國民黨大勝的慣性就可能吞沒她的連任夢」。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平。（圖／路透）

社論認為，「台灣是個不大的社會，隨便造個謠、搞個陰謀是有可能把相當一部分人在短時間裡煽動起來的，就像陳水扁2004年選舉的前一天肚皮上蹊蹺地挨了一顆子彈，一下子多撈了一批選票，扭轉了選情。反觀蔡英文如果競選連任，一定會無所不用其極」。

「大陸要對台海局勢出現新的緊張做好充分準備，我們不可能干預島內選舉，但如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯『反分裂國家法』的言行，我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰」。社論最後強調，「台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一份，這樣的局面必須改變」。

ET快訊
乙武洋匡偷吃50女不滿足　日媒爆：將再婚23歲混血妹
醒吾高中遭查封！欠勞健保費376萬　不還錢就拍賣
ET總統民調／對戰組合解密！韓國瑜領先蔡英文、柯文哲

關鍵字：蔡英文,台灣,大陸,兩岸關係,競選連任,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解決半島核問題　耿爽：期待朝美領導人第二次會晤取得積極成果

12歲男孩2天撒23萬元打賞直播主　母氣哭：花光我一年收入

遭生母棄養24年　美籍華裔女狂找媽：謝謝！這是件好事

華聞快遞／第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場　海內外1042家企業參展

上海祭出強制垃圾分類　7月起旅館、餐廳不主動提供一次性用品

2屁孩「鞭炮塞路邊車」　下秒火焰狂竄燒很大

同步習近平、李克強政策　陸國家醫保局：將降低抗癌藥物價格

北京故宫文創營業額曝光　2017年「超過千家A股上市公司的收入」

引述美報告批台投資陷「五缺」　陸媒批綠大搞政治鬥爭

節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

解決半島核問題　耿爽：期待朝美領導人第二次會晤取得積極成果

12歲男孩2天撒23萬元打賞直播主　母氣哭：花光我一年收入

遭生母棄養24年　美籍華裔女狂找媽：謝謝！這是件好事

華聞快遞／第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場　海內外1042家企業參展

上海祭出強制垃圾分類　7月起旅館、餐廳不主動提供一次性用品

2屁孩「鞭炮塞路邊車」　下秒火焰狂竄燒很大

同步習近平、李克強政策　陸國家醫保局：將降低抗癌藥物價格

北京故宫文創營業額曝光　2017年「超過千家A股上市公司的收入」

引述美報告批台投資陷「五缺」　陸媒批綠大搞政治鬥爭

節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

解決半島核問題　耿爽：期待朝美領導人第二次會晤取得積極成果

直達神隱少女湯屋！長榮航空「桃園－日本松山」航線　7/18開飛

12歲男孩2天撒23萬元打賞直播主　母氣哭：花光我一年收入

中興文創園區尋寶集點　抽涼暖空氣機等獎品

阿凡達電影生命樹　台灣燈會南島原燈區令人驚艷

卡爾拉格斐愛貓「發文」弔念爹地　牠和62億遺產會去哪？

小學生Vs阿嬤「擲筊大賽」第二回合　爭搶30萬元獎金

告別廁所「尿騷味」　澳洲媽媽一招「塗滿廁所」…臭味消失了

更新／周末冷氣團強襲！北部低溫探12°C　「玉山、合歡山有機會下雪」

遭媽媽「埋頭強吻」！主子雙手抵擋尖叫：放開你的臭嘴啊～

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

大陸熱門新聞

男童寫作業字跡全消失當場「崩潰..

清潔工躲廁所用餐！網淚：太辛酸

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行..

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO..

影／強弱光影交錯　北京故宮入夜..

影／北京故宮首開夜場　紫禁城美..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

彭博：演出籌備方正申請韓星來華..

網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」

賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　..

中美貿易華府續談　有這3個不尋..

上海迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

小英稱競選連任　《環時》：有分..

自己的大豆自己種？　中共中央一..

更多熱門

相關新聞

蔡英文宣布角逐2020　柯P：不選才是新聞

總統蔡英文日前接受CNN專訪時，宣布將參選2020總統力拼連任。對此，台北市長柯文哲說，「不選才是新聞，要選怎麼會是新聞？」，直言選不是新聞，不選才是，「這有什麼奇怪的？」

ET民調／韓國瑜參選領先蔡英文、柯文哲

蔡英文民調低上演拔菜？卓榮泰：訴求最好人選

引述美報告批台投資陷「五缺」　陸媒批綠大搞政治鬥爭

東港「穩鵬號」菲籍漁工砍人劫船　外交部證實有3台灣人

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

五熊原來很有料！

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面