蔡英文稱競選連任　《環球時報》怒批：若觸犯分裂言行將做出反制

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文19日接受CNN專訪時透露，將爭取2020年連任。大陸官媒《環球時報》20日發表社論警告，台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一份，而「如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯『反分裂國家法』的言行，我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰」。

社論指出，鑑於蔡和民進黨的支持率都不高，屆時她主打兩岸牌，用比2016年選舉中激進得多的衝擊台海和平的主張來背水一戰，將不會有懸念；如今的她與三年前一再宣稱要「維持現狀」，在拒絕承認「九二共識」的同時，避免發表衝擊對岸底線的談話時判若兩人。

「蔡更像一個台灣激進勢力領頭的『鬥士』，她選擇的行政院長則滿嘴台獨言論，蔡當局正整體上加快蠶食台海地區搖搖欲墜的和平與穩定」。社論說，「蔡英文接下來的逆勢參選將進一步攪動脆弱的局勢，從而導致新的台海危機，因為她知道若平平靜靜的選，獲勝的機率極低，九合一選舉國民黨大勝的慣性就可能吞沒她的連任夢」。

▲習近平。（圖／路透）

社論認為，「台灣是個不大的社會，隨便造個謠、搞個陰謀是有可能把相當一部分人在短時間裡煽動起來的，就像陳水扁2004年選舉的前一天肚皮上蹊蹺地挨了一顆子彈，一下子多撈了一批選票，扭轉了選情。反觀蔡英文如果競選連任，一定會無所不用其極」。

「大陸要對台海局勢出現新的緊張做好充分準備，我們不可能干預島內選舉，但如果蔡英文等人為了選舉而搞出嚴重觸犯『反分裂國家法』的言行，我們必須作出反應，打擊其囂張氣焰」。社論最後強調，「台灣選一次，台獨勢力的放肆就增加一份，這樣的局面必須改變」。