張善政「無黨籍」參選2020　國民黨：歡迎加入黨內初選

記者徐政璿／台北報導

前行政院長張善政20日出席《Hit AI & Blockchain》產業高峰會，宣布明2020要出來選總統，且要在明年選舉時推動數位國家公投案，要成立一個數位創新署。對此，國民黨發言人歐陽龍20日在中常會後受訪表示，「歡迎他加入國民黨參加初選」。

歐陽龍表示，國民黨不會提一個無黨籍的當總統候選人，張善政在各方面的能力都很好，是很好的同志，在前總統馬英九執政時代擔任行政院長，也具有影響力，所以希望張善政加入國民黨一起打拼，理念上是相同的，歡迎張善政加入國民黨參加初選。