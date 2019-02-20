中國軍事威脅已擴及全亞洲　CNN專訪蔡英文：今日台灣明日換誰？

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



國際中心／綜合報導

總統蔡英文19日表示，將代表民進黨在2020年總統大選爭取連任，希望能夠完成對台灣的願景。在CNN的獨家專訪中，蔡英文指出，中國大陸所構成的軍事威脅每天都在增長，並警告亞洲各國，「今天這件事發生在台灣，人們應該問下一個輪到誰？任何亞洲國家只要不願服從中國大陸，就會面臨相同的軍事威脅。」

根據CNN報導指出，北京不斷在經濟與外交上對台灣施壓。蔡英文表示，「隨著中國日益強大，我們將面臨越來越大的威脅，台灣面臨最大的問題與挑戰，就是能否保持獨立生存、安全、繁榮與民主。」

而美國作為台灣長久以來的「非官方」盟友，一定程度的成為台灣受軍事威脅的保護罩，當CNN更直接地提問時，蔡英文指出，面對中國現代化軍隊的「不平等戰爭」，她會專注在提升台灣自身的防禦能力，「我們必須隨時做好準備。」

另外，蔡英文說，台灣拒絕成為下一個香港或澳門，北京的威脅與恐嚇，不會對台灣起任何作用，只會讓台灣人民更支持民主，「中國大陸可能覺得這種（壓力）會給台灣人民帶來失敗感，並打擊我們的士氣，但這樣的行為只會產生反效果。」

蔡英文最後提到，「若是一個活耀、支持普世價值、遵循國際規則的民主體制被中國大陸摧毀，那這將是全球民主制度的巨大挫敗。」她認為若是中國大陸用武力來達成擴張主義政策，「這不僅僅是台灣的利益，也不僅是整個地區，而是整個世界的利益問題。」