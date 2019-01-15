因應新課綱　嘉義大學成立「師資培育夥伴學校策略聯盟」

▲因應新課綱，嘉義大學成立師資培育伙伴學校策略聯盟 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學15日辦理「素養導向新課綱與師資培育教師研習」，會中廣邀嘉義地區鄰近中小學校與該校締結成為「師資培育夥伴學校策略聯盟」，共有包含嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、民雄農工、新港藝術高中、東石高中、縣立永慶高中等8所高中，以及嘉大相鄰的8所國中和19所國小，共35所中小學，在嘉義縣教育處鄧進權處長和嘉義市課程發展科林淑華科長見證下，共同簽訂教育夥伴關係協定。

嘉大師資培育中心吳芝儀主任表示，「夥伴學校策略聯盟」的目標在統合新課綱素養導向教學資源，促進學術合作，有效運用校際資源，提升雙方整體效益，希望能促進中小學新課綱課程、教學、研究及師資培育之整合與運用，強化嘉義地區未來卓越優質之青少年人才培育，以開創互利雙贏的契機。

此次會議除簽署聯盟協定及雙方針對師資培育議題進行意見交流之外，並邀請到國立高雄師範大學教育學院方德隆院長及中正大學教育學研究所林永豐教授進行「新課綱最後一哩路」及「新課綱素養導向教學與課程設計」兩場專題演講，提供參與師長準備好面臨新課綱的挑戰，注入創新思維，翻轉教學。