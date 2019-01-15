　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

因應新課綱　嘉義大學成立「師資培育夥伴學校策略聯盟」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 嘉義大學成立 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲因應新課綱，嘉義大學成立師資培育伙伴學校策略聯盟 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學15日辦理「素養導向新課綱與師資培育教師研習」，會中廣邀嘉義地區鄰近中小學校與該校締結成為「師資培育夥伴學校策略聯盟」，共有包含嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、民雄農工、新港藝術高中、東石高中、縣立永慶高中等8所高中，以及嘉大相鄰的8所國中和19所國小，共35所中小學，在嘉義縣教育處鄧進權處長和嘉義市課程發展科林淑華科長見證下，共同簽訂教育夥伴關係協定。

▲▼ 嘉義大學成立 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

嘉大師資培育中心吳芝儀主任表示，「夥伴學校策略聯盟」的目標在統合新課綱素養導向教學資源，促進學術合作，有效運用校際資源，提升雙方整體效益，希望能促進中小學新課綱課程、教學、研究及師資培育之整合與運用，強化嘉義地區未來卓越優質之青少年人才培育，以開創互利雙贏的契機。

▲▼ 嘉義大學成立 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

此次會議除簽署聯盟協定及雙方針對師資培育議題進行意見交流之外，並邀請到國立高雄師範大學教育學院方德隆院長及中正大學教育學研究所林永豐教授進行「新課綱最後一哩路」及「新課綱素養導向教學與課程設計」兩場專題演講，提供參與師長準備好面臨新課綱的挑戰，注入創新思維，翻轉教學。

ET快訊
即／南投槍擊案！兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中
即／海大學生搭「臺馬之星」落海失蹤　海空急搜救
妻怨10年無性生活訴請離婚...夫嗆「那尼姑怎麼辦？」
補習班打來！國小妹「誠實答2字」爆擊　工讀生尷尬秒掛斷

關鍵字：新課綱,嘉義大學,師資培育夥伴學校策略聯盟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一隻臭襪子」驗出DNA　台南警破獲10年前槍砲冷案

賺不夠罰　高雄運將路邊怒放火「燒整疊罰單」

3俠客遇情侶吵架持帽相助　狂毆對方男子下場「吃辣椒」

「鍋具女王」菲姐討30年公司股利1571萬　二審再敗訴

國道聯結車追撞貨車　撞破護欄「斷頭」飛對向車道

入夜起北→南變天！「周三全台有雨轉濕涼」　玉山周四有望飄初雪

因應新課綱　嘉義大學成立「師資培育夥伴學校策略聯盟」

顏真卿真跡借日展出惹議　故宮：展出文物符合出國審議程序

孫安佐「口音超標準」！女粉一聽…耳朵秒懷孕：以為是外國人

【廣編】ORBIS×LINE免費貼圖　粉絲最愛「水水喵」第二彈

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

入夜起北→南變天！「周三全台有雨轉濕涼」　玉山周四有望飄初雪

因應新課綱　嘉義大學成立「師資培育夥伴學校策略聯盟」

顏真卿真跡借日展出惹議　故宮：展出文物符合出國審議程序

孫安佐「口音超標準」！女粉一聽…耳朵秒懷孕：以為是外國人

【廣編】ORBIS×LINE免費貼圖　粉絲最愛「水水喵」第二彈

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

天蠍男連上大號也要撩！女友超心動　下句「寶貝我XXX」機器音秒崩壞...

更新／兼職寫評論遭監察院彈劾　台大校長管中閔：小心用字沒有違法

長輩唸「幹嘛不買自排車」！網驚爆「必買手排車」原因：自帶防盜效果

傳豬瘟入侵桃園假消息　農委會怒喊告網友力挺「+1別再縱容」

獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

妳卸妝對了嗎？　別讓色素殘留在臉上！

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

快訊／海大學生搭「臺馬之星」驚傳落海！海空急搜救

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

中職／澳職不來了！宣布暫緩加入中職二軍　努力明年加入

入夜起北→南變天！「周三全台有雨轉濕涼」　玉山周四有望飄初雪

「脫歐救生包」有肉有濾水器　英國人怕飢荒瘋搶囤貨！

生活熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

女友狂忘班表！他一天載4次：怎..

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

補習班打來！她誠實答2字爆擊工..

阿母撞臉楊冪！穿「半截小可愛」..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

年菜募款低於5成　老人心疼社工

Google地圖「暗黑新功能」..

更多熱門

相關新聞

嘉義大學成立　儲備軍官教育中心

嘉義大學15日在該校林森校區舉行「國防部ROTC專業大學與國立嘉義大學合作成立教育中心」揭牌典禮，總統府戰略顧問蒲澤春上將、嘉義大學艾群校長、南亞技術學院羅逢時董事長及簡仁德校長等多位貴賓出席，共同為教育中心成立揭牌。

大學招聯會告訴你為何推動考招

國中小成績採計多元　評量增聽力、鑑賞

新版「提問式」國文課本曝光！

洪紹恩先發好投　嘉大斷開南連勝

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面