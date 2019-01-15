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國防部攜手嘉義大學成立　大學儲備軍官訓練團教育中心

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▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學15日在該校林森校區舉行「國防部ROTC專業大學與國立嘉義大學合作成立教育中心」揭牌典禮，總統府戰略顧問蒲澤春上將、嘉義大學艾群校長、南亞技術學院羅逢時董事長及簡仁德校長等多位貴賓出席，共同為教育中心成立揭牌，期盼為國家培育優秀人才，吸引更多有志報國的青年加入國軍行列。

▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

國防部及南亞技術學院透過與嘉義大學共同合作，成立國防部大學儲備軍官訓練團 (Reserved Officers Training Corps，簡稱ROTC）教育中心，選擇嘉大林森校區主要考量是讓中南部ROTC參訓學生能鄰近家鄉接受訓練，便利受訓上課以利在地專心學習，將可提升學生訓練品質及參訓意願，為培養優質專業國軍軍官及國防安全奠定良好的根基。

▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

艾校長表示，嘉義大學目前有4位ROTC的學生，包括行銷與觀光管理學系紀孟君、企業管理學系闕韵璇及余韋澤、食品科學系陳沛棠。學生經報考錄取後，利用在學期間每週六和寒暑假，接受軍事化教育及訓練。在校期間每學期學雜費均由國防部全額補助，另提供每學期文具書籍費及每月生活助學金等優渥福利，幫助學生減輕家庭經濟負擔並順利完成大學學業，可以於兼顧大學學業之際，又可充實儲備軍事學資，為就業做準備，替自己的人生未來職涯提供不同的規劃選項。

▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

ROTC教育中心成立目的，主要希望培養及訓練優秀在學學生成為基層軍官來源，其年齡介於18-26歲，於就學期間即能完成軍事專業訓練及課程教育，符合之條件必須能通過智力測驗、體能鑑測、體格基準及口試要求。完成受訓畢業後將任官少尉，起薪高於一般的平均薪資待遇。各年級各招滿20位，即可在本校開班授課，不但能如常接受大學正規教育，同時可享有國防部發與的學雜費、生活費等多項福利津貼補助，歡迎中南部各大學學生踴躍報名參訓，加入國軍軍官行列。

▲▼國防部攜手嘉義大學打造ROTC軍官教育中心。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

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關鍵字：國防部,嘉義大學,大學儲備軍官訓練團,教育中心,艾群

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