　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

專家：美可能重啟北韓金剛山旅遊　減輕制裁換來無核化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 川金會／川普共同簽署協議，金與正、蓬佩奧在旁協助。（圖／路透）

▲外界關注二次川金會能否取得具體成果。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

二次「川金會」將於本月27日、28日在越南河內展開，外界專注美方是否會減緩制裁北韓，藉此換取無核化的成果。有專家指出，北韓與美國可能會在重啟金剛山的旅遊上達成共識，雙方會進一步擴大交流，包括文化、體育等領域。不過，南韓一名官員表示，這樣的說法並不符合事實。

《韓國時報》（The Korea Times）報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩去年6月12日在新加坡舉行首次的「川金會」，然而，無核化該怎麼確切實施沒有結果，北韓想減緩經濟制裁的態度也與美方產生紛歧。華府採取強勢態度，外界則呼籲應放軟姿態，解除部分對北韓的制裁。

韓國國家統一研究院政策部門主任金相基（Kim Sang-ki，音譯）認為，與第一次峰會相比，第二次將會討論一系列比較有進展的問題，內容包括減緩對北韓的制裁，促進北韓與美國在不同領域上的交流，「最重要的是，我認為彼此能在恢復金剛山的旅遊上達成共識。」

金剛山海拔1638米，是北韓第二高山。金相基表示，金剛山的問題與聯合國安理會所實施的制裁並沒有太大關係。此外，是否要重新開放北韓的開城工業園區，屆時可能也會被拿出來討論，但還要再看川普的態度，會不會真的達成具體協議依舊有待觀察。

▲▼川普,金正恩,川金會,北韓,朝鮮半島,朝鮮半島無核化。（圖／路透社）

▲朝鮮半島無核化一直是美方的目標。（圖／路透）

雖然專家認為，美國可能放寬對北韓的制裁，藉此維持後續的對話，並達成無核化目標。不過，南韓統一部一名官員指出，國際社會還沒有解除對北韓的制裁，這些說法不符合事實，南北韓必須先在人身安全等議題達成共識，還要徹底考慮北韓與美國的對話內容，才能確定未來的發展。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周暗示，可能放寬對北韓的制裁，換取無核化的詳細日程，「透過減輕這些制裁，我們全部的意圖都是為了取得良好結果。」他補充，華府與平壤預計將討論進一步的承諾，建立和解的情緒，可以用更多沒有敵意的方式來探討無核化的問題。

南韓慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，美國很可能提出與北韓擴大交流的機會，「舉個例子，華府可能允許北韓運動員與藝術團訪美，在那邊舉行表演。」他認為，彼此能夠建立情感，帶來雙贏成果，加速無核化談判。

CNN於18日報導，華府與平壤正在認真考慮交換連絡官，此舉被視為將幫助兩國建立長期的關係。

►►川普盼北韓達到最終非核化：但只要沒核武測試「就不是很急」

►►文在寅與川普通話：願恢復與北韓經濟合作「幫助推動無核化」

ET快訊
謝政鵬知女友死訊　IG發文：這玩笑會不會太大
同婚專法明通過行政院會！蔡英文：到了解決問題的時刻
許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

關鍵字：北韓,無核化,川普,金正恩,制裁,金剛山,日韓要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

愛打卡曬軍照　俄禁軍人用智慧手機回歸按鍵式

樓上愛愛太吵！女抓狂拿拖把「狂敲天花板」....怒吼尬輸贏

日本自衛隊退役中將：中國2025前入侵台灣、2045拿下沖繩

BMW失控撞樹「車頭剖半」起火　華裔經理受困遭狂燒15分鐘成焦屍

英媒：台灣「最後6個太平洋友邦」可能轉向北京

專家：美可能重啟北韓金剛山旅遊　減輕制裁換來無核化

2個公主結婚！穿婚紗經過公園　男孩天真提問..媽媽回答惹哭親友

21歲清純「女戰神」求歡被拒　暴打男友再撕爛他襯衫

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

黃子佼18年愛狗離開了　「49天後帶你歸土」

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

愛打卡曬軍照　俄禁軍人用智慧手機回歸按鍵式

樓上愛愛太吵！女抓狂拿拖把「狂敲天花板」....怒吼尬輸贏

日本自衛隊退役中將：中國2025前入侵台灣、2045拿下沖繩

BMW失控撞樹「車頭剖半」起火　華裔經理受困遭狂燒15分鐘成焦屍

英媒：台灣「最後6個太平洋友邦」可能轉向北京

專家：美可能重啟北韓金剛山旅遊　減輕制裁換來無核化

2個公主結婚！穿婚紗經過公園　男孩天真提問..媽媽回答惹哭親友

21歲清純「女戰神」求歡被拒　暴打男友再撕爛他襯衫

俄羅斯邀日企開發「北極圈液化天然氣」　安倍盼能領土談判

車禍身亡文大生生疑為謝政鵬女友　球迷粉絲團哀悼

影／越南成非洲豬瘟疫區　學者警告：東南亞國家早晚淪陷

高中木聯／小高一投打雙雄立功　善化2比1淘汰北科附工

麥基迎生涯第二春　歸功於改當素食主義者

三寶女開車載2兒衝上輕軌　煞車燈亮「攔腰撞爛」

韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫　盧秀燕：我不選總統也被卡

土城青年住宅開工　534戶海山商區110年完工

藝人趙心姸產後食用膠原胎盤粉！　皮膚透亮回復年輕光采

雙獅賽／郭阜林嗆聲對決　好友郭俊麟接招

國際熱門新聞

快訊／85歲「老佛爺」卡爾拉格..

時尚老佛爺死因出爐　不敵胰腺癌

27歲女堅持嫁8旬翁　爺孫戀1..

富婆遭綁架　屍體旁寫：老公不付..

即／CNN獨家專訪　蔡英文：將..

台灣捷運4大特色讓南韓歐巴狂喊..

川普：加州浪費幾十億　高鐵都蓋..

逃家加入IS　她遭英政府剝奪國..

女大生自稱遭性侵　勒索砲友11..

二戰勝利之吻水兵過世　享壽95..

整隻「巨型黑手臂」插進肛門卡住

水電工爽中7.6億　霸氣買下原..

女大生人工昏迷4天　突然當媽超..

正妹辭去OL改玩撲克牌　7個月..

更多熱門

相關新聞

日本空自F-2B山口縣外海墜毀

日本航空自衛隊一架F-2B於上午9時18分左右（當地時間）在山口縣外海的日本海飛行訓練時，突然與地面失去聯繫，並從雷達上消失。防衛省目前已在失事現場附近海域尋獲2名飛行員（均有意識）。目前失事原因仍在調查當中。

彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出

女戰神求歡被拒　暴打男友撕襯衫

預言活不過30歲　408公斤男突然過世

日空自F2戰機墜機　尋獲2飛行員

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面