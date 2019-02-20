日本空自F-2B山口縣外海墜毀　2飛行員獲救仍有意識

▲日本F2戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

日本航空自衛隊一架F-2B於上午9時18分左右（當地時間）在山口縣外海的日本海飛行訓練時，突然與地面失去聯繫，並從雷達上消失。防衛省目前已在失事現場附近海域尋獲2名飛行員（均有意識）。目前失事原因仍在調查當中。

根據外媒報導，失事的飛機隸屬福岡縣築城基地，在雷達上消失的地點鄰近築城基地東北方大約130公里海面。外媒還稱，這架F-2B在8時48分左右（當地時間）起飛，當時共有3架飛機一同訓練。

值得留意的是，山口縣萩市的地面觀測點在上午9時、10時分別測得每秒3公尺左右的風速，山口縣外海風速更是達到每秒10公尺左右（相當於五級陣風），日本氣象廳還為此發出強風警報。不過目前尚無法證實，失事原因是否與海象不佳有關。

除此之外，陸上自衛隊於2017年5月15日也曾發生一架LR-2偵察機墜毀的事故。失事飛機載有4人，原本飛行在北海道函館西側的海域，大約上午11時47分（當地時間）開始失去聯繫，之後便從雷達上消失。根據日本氣象廳的資料顯示，當時北海道南部函館機場測出的風速為每秒9.3公尺，事發海域上空天氣很不穩定，有少量降雨的情況發生。

▼日本LR-2偵察機。（圖／翻攝自維基百科）