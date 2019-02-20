川普盼北韓達到最終非核化：但只要沒核武測試「就不是很急」

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

二次川金會即將在下周舉行，美國總統川普在19日與南韓總統文在寅通話，在白宮被記者問到相關問題時，他再次談到北韓無核化的問題。川普表示，只要北韓有按照步調進行，他對此事「也不是很急」（I'm in no rush）。他將於今日再與日本首相安倍晉三通話。



川普提到，只要北韓不再測試和子武器和飛彈，對於無核化這件事「並不是很急」，但是如果有在有測試發生，就是不同的事情了。他表示，北韓暫停核武和飛彈測試有讓人有信心的好徵兆，期待看到朝鮮半島最終可以無核化，但他並沒有特定的時間表，而接下來的這段時間，會繼續維持對北韓的制裁。



川普也提到，相當期待二次川金會上，北韓領導人金正恩會說什麼。在去年6月第一次川金會上，北韓承諾往無核化邁進，但到目前還沒有完全達成，許多外媒分析，川普的態度從一開始要求「立即無核化」，到後來明顯逐漸讓步，也呼應川普今日的言論。

美國國務院提到，對北韓特別代表比根（Stephen Biegun）已經在19日前往越南河內，為二次川金會做準備。川普則是在19日與文在寅通話35分鐘，討論相關事宜，他也表示將於20日與日本首相安倍晉三通話。