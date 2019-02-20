「韓流」有望再次登陸　彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出

▲BTS受邀前往美國參加葛萊美獎擔任頒獎嘉賓。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

一名不具名知情人士透漏，大陸籌辦演唱會的公司正在尋求南韓團體前往大陸境內表演的許可，這表明兩方的關係正在解凍；大陸公司最近開始提出這樣的邀請訴求，但因為政治的敏感性，目前還不確定大陸政府的文化和旅遊部門是否會同意。

▲BlackPink近幾年在亞洲市場擁有大量粉絲。（圖／BLACKPINK臉書粉專，下同）



據《彭博》報導，自2016年南韓不顧中方反對，部署美國的飛彈防禦系統以來，北京與首爾的關係一直是呈現緊張局勢，自那之後，沒有任何一位南韓知名樂團在大陸演出，大陸籌辦公司近幾年來也都一直沒有費心去邀請韓國藝人前來表演，因認為政府會拒絕這樣的申請要求。

據報導，其公司為數百家韓國藝人提供唱片服務的伯尼卓（Bernie Cho）表示，儘管有限制措施存在，但由於BTS、少女時代、BlackPink的音樂需求在中國持續飆升，韓流團體還是具有相當的表現彈性。

伯尼卓表示，政治的緊張局勢並沒有阻止中國互聯網巨頭騰訊和阿里巴巴與韓國三大音樂公司建立聯繫。據韓國統計訊息服務公司（Korea Statistical Information Service）指出，2016年韓國音樂產業在中國的銷售額為9800萬美元（約新台幣30.1億元），是僅次於日本的第二大的海外市場。

「K-Pop就是亞洲的國際流行音樂」，伯尼卓表示，「中國公司正積極簽署獨家協議並投資音樂公司，證明了它們對市場信心的增強。」

北京音樂公司摩登天空（Modern Sky Entertainment）的預訂代理科索（Jordan Corso）表示，「許多韓國藝人都想在中國演出，這個市場太大了。」