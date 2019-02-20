民進黨總統提名採全民調　林濁水：支持者憂「名單上僅一人」





▲蔡英文。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日透露，已經準備好爭取2020連任，而且「有信心能夠勝選」；隨後民進黨組織部主任李慶鋒補充，啟動總統提名作業的時間點落在3月，將以全民調的方式產生，大約4月完成總統候選人提名。針對3月進行初選程序，民進黨立委林濁水說，民進黨支持者只憂心民調名單上是不是只列一個人。

蔡英文接受CNN專訪時提到，自2018年九合一大選民進黨慘敗之後，蔡英文政府的聲勢不斷下滑，儘管面臨黨內大老呼籲，請她不要追求連任，但「有信心能夠勝選，因為我已經準備好了，因為作為總統，並不缺乏挑戰，在經濟繁榮時有挑戰，在經濟困難時又會遇到另一種挑戰。」

李慶鋒則透露，將在3月以全民調的方式，啟動總統提名作業，預計在4月完成總統候選人提名。

蔡英文準備爭連任、民進黨將以全民調產生總統候選人的消息曝光後，林濁水20日在臉書上稱，「民進黨昨天表示，三月將啟動總統提名作業，以全民調產生，四月完成總統參選人提名。民進黨支持者憂心忡忡的只有一件：民調名單上是不是民進黨只列一個人而排除其他。」

▲林濁水談民進黨以全民調產生總統候選人。（圖／翻攝自林濁水臉書）

此外，CNN報導指出，儘管目前兩岸關係緊張，蔡英文認為，這並不是去年選舉受挫的主因，關鍵是在民進黨上任以來，所推行的改革屢屢失敗，不論是推動養老金改革、推動台灣LGBT平等權利都受到阻攔，並且成為台灣的分裂問題，助長了整個島嶼的抗議活動，「你受到攻擊、受到批評，因為一切才剛剛開始時，人們並沒有感受到改革的結果。」

關於民進黨民調低是因為改革，林濁水也質疑，「總統抱怨推動改革所以民調不高。從在國內抱怨到透過CNN向國際抱怨。難道一開始，民眾多數反對年改，而總統為了進步理想硬著頭皮站在多數民意的對立面，以致於像她在給黨員的信中說的多數民眾沒有跟上？真奇怪。有沒有可能是沒有跟上多數民意才比較合理？」

▼林濁水談蔡英文。（圖／翻攝自林濁水臉書）

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