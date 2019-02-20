蔡英文「抱怨」改革所以民調低　林濁水一點酸爆：真奇怪

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文接受CNN專訪，透露已經準備好爭取2020連任，並稱自己改革所受到的攻擊、批評，是因人們還沒感受到成果，也坦言在執政的頭兩年間，和選民相處的時間太少，引來前民進黨立委林濁水狠酸，並批評「真奇怪」。

林濁水指出，蔡英文從在國內抱怨推動改革所以民調不高，到現在透過CNN向國際抱怨，「難道一開始，民眾多數反對年改，而總統為了進步理想硬著頭皮站在多數民意的對立面，以致於像她在給黨員的信中說的多數民眾沒有跟上？有沒有可能是沒有跟上多數民意才比較合理？真奇怪。」

蔡英文透過CNN表示，將在2020年競選連任，並強調「有信心能夠勝選，我已經準備好了，做為總統並不缺乏挑戰，不論是在經濟繁榮或困難的時期，都會遇到各種不同的挑戰。」

對於九合一大選潰敗，蔡英文說，儘管目前兩岸關係緊張，但這並不是受挫的主因，關鍵在於民進黨上任以來，所推行的改革屢屢失敗，不論是推動養老金改革、推動台灣LGBT平等權利都受到阻攔，並且成為台灣的分裂問題，助長了整個島嶼的抗議活動。蔡英文說，「你受到攻擊、受到批評，因為一切才剛剛開始時，人們並沒有感受到改革的結果。」

蔡英文也透露在任期中，頭兩年間和選民相處的時間太少，「我花了太多時間管理政府事務，以及到外國訪問外交盟友，很多人都認為我和選民脫節了。」