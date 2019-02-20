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媒體報導藍綠達成共識推和平協議？　陸委會：不與武統政權談

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▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

兩岸和平協議簽署問題持續延燒，有媒體節目提出，民進黨與國民黨達成共識，兩岸又往統一前進一步，推動和平協議公投立法，解釋為民進黨接受「一中架構」下的協議。對此，陸委會昨深夜急發聲明，重申不與堅持武統與「一國兩制」的政權談投降式的政治議題協議，痛批蓄意扭曲

陸委會表示，在北京當局不斷強加「一中原則」、「一國兩制」的政治框架於台灣的前提下，政府必須嚴格杜絕任何消滅國家主權，危及台灣自由民主的政治議題協議

就近來提出的《兩岸人民關係條例》修法，陸委會指出，政府推動修改兩岸人民關係條例有關政治議題協商的強力監督機制，主要目的是針對未來任何政治議題的協商，設下等同修憲門檻的強力監督機制與防火牆，以補充現行兩岸人民關係條例的不足，具有高度必要性。

▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義日前拋出執政後簽署兩岸和平協議，遭民進黨圍剿。（圖／記者徐政璿攝）

陸委會強調，面對「習五點」下，陸方積極推動「一國兩制台灣方案」的「民主協商」進程，政府在建構民主防護網的考量下，強化兩岸政治議題協商的監督機制，正是負責任的做法。

陸委會痛批，該節目所提出的，無論是「兩岸又往統一前進一步」，或是「接受一中架構下的協議」，均屬嚴重的錯誤解讀，或蓄意扭曲，非常不當，特予澄清。

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關鍵字：兩岸和平協議,民進黨,國民黨,陸委會

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