影／蔡英文正式表態2020爭取連任　總統府：想為國家做更多事

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日接受CNN獨家專訪時表示，她將在2020年競選連任，她強調，「我已經準備好了，做為總統並不缺乏挑戰，不論是在經濟繁榮或困難的時期，都會遇到各種不同的挑戰。」總統府發言人張惇涵對此回應，「任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事」。

▲蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

張惇涵表示，蔡總統是在本週一接受CNN專訪，主要是希望透過國際媒體，為台灣發聲，專訪中主要談及當前國際局勢，讓世界知道台灣為什麼重要，並且為何台灣的角色越來越重要，也向國際社會闡述兩岸關係以及台灣在當中的關鍵角色，同時，CNN也就總統求學生涯、參與政治的過程向總統進行訪談。

張惇涵解釋，專訪中主持人提及總統對2020總統大選的想法時，蔡英文表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家，完成使命。

張惇涵補充，蔡總統在訪談的過程當中，也化身行銷台灣代言人，帶著CNN記者前往西門町，品嚐排骨飯、雞腿等台灣傳統美食，並推薦滷味伴手禮，「總統希望透過這項專訪，讓世界看到台灣充滿傳統與現代的豐富面貌」。