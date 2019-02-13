AIT表態不支持台獨公投　外交部：感謝支持台灣民主

▲喜樂島召集人郭倍宏積極推動台灣獨立公投。（資料照／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）13日回應喜樂島聯盟上月發表「致立委公開信」表示，美國反對改變現狀的單方面行動，美國長久政策是不支持台灣獨立公投。對此，外交部表示，台海及區域的和平與穩定符合台美共同利益，並感謝支持台灣民主。

喜樂島聯盟積極推動獨立公投，召集人郭倍宏上月底發表「致立委公開信」呼籲修改《公投法》。不過，美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）11日撰寫公開信向喜樂島聯盟總召集人郭倍宏喊話，自民進黨去年11月在地方選舉失利後，深綠陣營對蔡英文的指責越來越多，認為她沒有積極抵抗大陸、實現台灣獨立，甚至向蔡政府施壓。喜樂島日前的公開信提到，如果修公投法、推動正名制憲成功，這將對美國產生重大影響。

對此，AIT發言人孟雨荷回應，美國對兩岸的和平與穩定有深遠利益，台灣是可靠夥伴，美國讚賞台灣對於維護和平與穩定的努力，並強調，「美國反對改變現狀的單方面行動，美國長久政策是不支持台灣獨立公投。」

對於AIT再度肯定我政府持續致力且審慎維持兩岸穩定，外交部表達誠摯感謝，也再度呼籲，國際社會繼續支持台灣，才能讓台灣在民主、自由及主權的道路上走的更遠更堅定。

外交部強調，台海及區域的和平與穩定符合台美共同利益，我政府始終以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，並聯合其他理念相近國家共同捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間，已獲得美國等國際夥伴一致認同及高度肯定。