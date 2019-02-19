快訊／CNN獨家專訪　蔡英文：將參選2020總統大選

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

國際中心／綜合報導

蔡英文總統19日在接受CNN記者瑞佛斯（Matt Rivers）專訪時指出，她將在2020年總統大選時，代表民進黨競選連任。儘管在國內人氣下滑，北京當局的敵意也日漸增強，她希望能夠「完成」對台灣的願景。

蔡英文表示，任何現任總統都希望替國家做更多事情，並希望在任期內完成所有任務。自2018年九合一大選民進黨慘敗之後，蔡英文政府的聲勢不斷下滑，儘管面臨黨內大老呼籲，請她不要追求連任，蔡英文依舊向CNN記者表示，「有信心能夠勝選，因為我已經準備好了，因為作為總統，並不缺乏挑戰，在經濟繁榮時有挑戰，在經濟困難時又會遇到另一種挑戰。」

CNN報導指出，儘管目前兩岸關係緊張，蔡英文認為，這並不是去年選舉受挫的主因，她指出，關鍵在於民進黨上任以來，所推行的改革屢屢失敗，不論是推動養老金改革、推動台灣LGBT平等權利都受到阻攔，並且成為台灣的分裂問題，助長了整個島嶼的抗議活動。蔡英文說，「你受到攻擊、受到批評，因為一切才剛剛開始時，人們並沒有感受到改革的結果。」

CNN向蔡英文詢問，在任期中是否有任何後悔的事情，蔡英文則表示，她在執政的頭兩年間，和選民相處的時間太少了，「我花了太多時間管理政府事務，以及到外國訪問外交盟友，很多人都認為我和選民脫節了。」