鹽水蜂炮第2天　感受蜂炮震撼威力　28人就醫2人送醫

▲台南鹽水蜂炮，19日晚上重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水蜂炮是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雑誌「全球最佳10大慶典」活動，享有「北天燈，南蜂炮」之美稱，今年更被交通部觀光局選入「2019台灣觀光新年曆『國際級』活動」，19日晚上是第2天蜂炮之夜，展現震撼威力與美感，截至深夜，計有28人灼傷就醫，1名送衛生所治療、1外籍女子恐慌症發生送醫無 礙。

今年元宵節，鹽水區內約有200多座炮城、上百萬支蜂炮熱情迎接來自全世界各地的遊客，晚間進入活動最高潮，今年武廟特別打造3座40尺＊8尺＊7尺配合LED燈，象徵「諸事如意心想事成」主炮城，裝有80萬支蜂炮，讓全國民眾及遊客感受到鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

鹽水蜂炮起源相傳於光緒11年7、8月間，鹽水街流行霍亂瘟疫，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關帝聖君解災救難。關聖帝君乃於元宵夜命周倉將軍為前導，帝君神轎殿後，眾善信隨神轎一路燃放鞭炮，遶境大街小巷至天明，將邪魔一掃而除。

自此，後代子孫每年均沿襲往例，迎請關聖帝君元宵夜出巡。這種當初單純的燃放鞭炮蛻變為「蜂炮」、「炮城」等活動，奠定今日鹽水遠近馳名的民俗特色。

2019鹽水蜂炮活動，武廟估計2月18日湧入遊客約20萬人次，今天則是第2天，武廟預估18、19兩天參加塩水蜂炮活動應會約65萬人次。台南市衛生局醫護站統計截至目前深夜，服務量共計28人，恐慌症1位，芬蘭籍女性，後送至新營醫院，就醫後已離開。燒燙傷24位（11女、13男），眼睛異物3位女性，其中1位送鹽水區衛生所，治療後離開。