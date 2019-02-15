鹽水蜂炮即將登場　黃偉哲：歡迎大家來台南犁炮、賞花燈

▲台南鹽水蜂炮即將隆重登場，歡迎大家來台南犁炮、賞花燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馳名國際的台南鹽水蜂炮，將於2月18、19日隆重登場，除熱鬧的神轎遶境、高空煙火秀之外，今年武廟特別以「諸事如意．心想事成」為主題，打造3座LED花燈炮城，熱力四射蜂炮及繽紛璀璨高空煙火秀，將帶給遊客震撼聲光享受，市長黃偉哲也誠摯邀請國內外遊客蒞臨台南作客，體驗一場驚險、刺激的蜂炮饗宴。

台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮是台南一年一度的盛事，素來享有「北天燈，南蜂炮」的美譽，遠近馳名，近年來更成為國際媒體爭相報導的焦點，今年前來拍攝記錄的外國媒體包含美國、日本及德國等22國，湧入的國內外觀光客更是不計其數，值得一提的是，鹽水蜂炮受到澳洲Get Lost雜誌的肯定，評選為「全球10大最佳慶典」之一，是亞洲唯一入選的慶典活動，十分難得。

台南市長黃偉哲指出，鹽水擁有「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的稱譽，繁華一時，足可見鹽水在歷史上的地位及深厚的文化底蘊，春節期間結合月津港燈節活動，已有高達40萬人次前來造訪賞燈，對於地方產業繁榮發展，助益頗多，期待市府團隊與地方共同協力，將鹽水蜂炮文化繼續向上推升，讓蜂炮愈辦愈熱鬧。

主辦單位武廟表示，今年鹽水蜂炮武廟神轎遶境活動將於2月18日、19日（農曆正月14、15日）登場，遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗犁炮的遊客可以跟隨在武廟神轎後面，親身感受衝蜂炮的驚險與刺激。不喜歡冒險的遊客也可以到鹽水國中操場的集中施放區，觀賞3座「諸事如意．心想事成」主題花燈炮城，主燈炮城將於2月19日元宵節當晚9時開始施放，搭配璀璨亮麗的高空煙火，是視覺的一大享受；而想要嘗鮮的遊客，也可以在集中施放區下場體驗犁炮城的滋味，留下一生難忘的回憶。

台南市消防局也提醒來訪遊客，務必穿戴完整的防護裝備，在犁蜂炮時，以有申請設置及檢查合格標誌的炮城為參考，維護自身安全，同時與炮城保持3至5公尺距離，讓炮城能順利發射、不悶燒，才能玩得既開心又安心。