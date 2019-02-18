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快訊／「鹽水蜂炮」18日開轟　2女慘被炸傷下巴、左腳送醫

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▲▼▲台南鹽水蜂炮。（圖／資料照片）。

▲台南鹽水蜂炮施放畫面。（示意圖／ETtoday資料照片）。

社會中心／綜合報導

元宵民俗盛事「台南鹽水蜂炮」馳名國際，每年都吸引了數十萬名遊客前往觀看，今年的鹽水蜂炮18日上午8時在鹽水武廟前進行啟炮儀式，現場有許多裝備齊全的遊客搶著體驗震撼快感。但根據TVBS報導，晚間傳出有2名女子因為防護不夠，分別被蜂炮射傷下巴及左腳，所幸送醫後都是輕傷沒有大礙。

台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮是台南一年一度的盛事，素來享有「北天燈，南蜂炮」的美譽，遠近馳名，近年來更成為國際媒體爭相報導的焦點，今年前來拍攝記錄的外國媒體包含美國、日本及德國等22國，湧入的國內外觀光客更是不計其數，值得一提的是，鹽水蜂炮受到澳洲Get Lost雜誌的肯定，評選為「全球10大最佳慶典」之一，是亞洲唯一入選的慶典活動，十分難得。

▲台南鹽水蜂炮即將隆重登場，歡迎大家來台南犁炮、賞花燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南消防局示範在觀賞蜂炮時必須穿著的安全裝備。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲指出，鹽水擁有「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的稱譽，繁華一時，足可見鹽水在歷史上的地位及深厚的文化底蘊，春節期間結合月津港燈節活動，已有高達40萬人次前來造訪賞燈，對於地方產業繁榮發展，助益頗多，期待市府團隊與地方共同協力，將鹽水蜂炮文化繼續向上推升，讓蜂炮愈辦愈熱鬧。

主辦單位武廟表示，今年鹽水蜂炮武廟神轎遶境活動將於2月18日、19日（農曆正月14、15日）登場，遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗犁炮的遊客可以跟隨在武廟神轎後面，親身感受衝蜂炮的驚險與刺激。不喜歡冒險的遊客也可以到鹽水國中操場的集中施放區，觀賞3座「諸事如意．心想事成」主題花燈炮城，主燈炮城將於2月19日元宵節當晚9時開始施放，搭配璀璨亮麗的高空煙火，是視覺的一大享受；而想要嘗鮮的遊客，也可以在集中施放區下場體驗犁炮城的滋味，留下一生難忘的回憶。
 

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關鍵字：鹽水蜂炮,蜂炮,蜂砲,炸傷

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