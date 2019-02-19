鹽水蜂炮爆衝突！民眾當街打群架「敲頭狠K」　網哭：別打壞我廁所

▲民眾因推擠而爆發衝突。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業，下同）

地方中心／高雄報導

台南鹽水蜂炮是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雑誌「全球最佳10大慶典」活動，享有「北天燈，南蜂炮」之美稱，但每年都會傳出有民眾被炸傷的意外，且也容易因人潮眾多，進而發生推擠導致衝突爆發。

馳名國際的台南鹽水蜂炮，於月18、19日隆重登場，但18日卻傳出有民眾因防護不夠而被炸傷的意外，此外，由於參與蜂炮的民眾眾多，也容易因此爆發推擠衝突。據了解，目前至少已經有二起衝突發生，一件是發生在商店街的攤販糾紛，另一件則是民眾爆發的推擠衝突。從畫面中可見，一群人圍在流動廁所附近，而人群中央不斷有人推擠，甚至拿東西出手爆打，場面相當混亂，所幸警方獲報前往後，就立即將場面控制。

此外，這則打群架影片也被民眾拍下並上傳網路，而有網友看到後幽默表示，「小心別打壞我的流動廁所」，而另名網友則感嘆，「每次廟會慶典為什麼都愛打架鬧事，神明看了也哭哭」。對此，警方表示，當時衝突的起因是因為，參與人潮眾多且不斷推擠而引發爭吵導致，同時，警方也呼籲，有關鹽水蜂炮期間，絕對嚴禁有心人士藉機鬧事，只要獲報會立即啟動快打處理，只要有違法行為一定會移送法辦。

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