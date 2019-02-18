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鹽水蜂炮感受震撼威力與美感　5人就醫1人送醫

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▲台南鹽水蜂炮是全球最佳10大慶典活動，市長黃偉哲在鹽水武廟廣場前點火啟炮，晚上則是重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮是全球最佳10大慶典活動，市長黃偉哲在鹽水武廟廣場前點火啟炮，晚上則是重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水蜂炮是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雑誌「全球最佳10大慶典」活動，享有「北天燈，南蜂炮」之美稱，今年更被交通部觀光局選入「2019台灣觀光新年曆『國際級』活動」，18日上午在鹽水武廟廣場前，由市長黃偉哲點火啟炮，，晚上則是重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。

▲台南鹽水蜂炮是全球最佳10大慶典活動，市長黃偉哲在鹽水武廟廣場前點火啟炮，晚上則是重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天是鹽水蜂炮啟炮，一年一度的蜂炮從現在開始，就成為鹽水最熱鬧的事情。他誠摯祈求關聖帝君保佑鹽水鄉親與參與蜂炮的人員平安順利，國泰平安、風調雨順，所有市民平安順利、大賺錢，經濟上有很好的收穫。

今年元宵節，鹽水區內約有200多座炮城、上百萬支蜂炮熱情迎接來自全世界各地的遊客，晚間進入活動最高潮，今年武廟特別打造3座40尺＊8尺＊7尺配合LED燈，象徵「諸事如意心想事成」主炮城，裝有80萬支蜂炮，讓全國民眾及遊客感受到鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

鹽水蜂炮起源相傳於光緒11年7、8月間，鹽水街流行霍亂瘟疫，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關帝聖君解災救難。關聖帝君乃於元宵夜命周倉將軍為前導，帝君神轎殿後，眾善信隨神轎一路燃放鞭炮，遶境大街小巷至天明，將邪魔一掃而除。

自此，後代子孫每年均沿襲往例，迎請關聖帝君元宵夜出巡。這種當初單純的燃放鞭炮蛻變為「蜂炮」、「炮城」等活動，奠定今日鹽水遠近馳名的民俗特色。

2019鹽水蜂炮活動，武廟估計18日湧入遊客約20萬人次，武廟預估今明兩天參加塩水蜂炮活動應會超過60萬人次。台南市衛生局醫護站統計截至目前晚上10時30分，服務量共計5人，「左腳受傷」女性1位，有穿頭部裝備無後送；
燙傷「臉部受傷」2位，無裝備，是路過突然炸出來（1男1女無後送）；眼睛異物（炮灰）女性1位，無裝備無後送；炸傷造成下巴撕裂傷1位，女性40歲，送衛福部新營醫院。

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關鍵字：鹽水蜂炮,震撼,威力,美感

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