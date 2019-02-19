「求求你不要…」她不斷掙扎仍被前男友押進摩鐵　一次接一次的性侵

▲女子慘遭恐怖前男友押進摩鐵，苦苦哀求放過，仍被性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

「你是要我強姦妳，還是找人輪姦妳」新北市一名水電工原本態度友善，想求前女友跟他復合，殊不知沒有得到正面回應，失落的他又碰巧看到前女友手機裡有異性傳訊息，醋勁大發、惱羞成怒，開車將女方載到摩鐵性侵多次洩憤，最後被新北地院依強制性交罪判刑3年7月；傷害罪判刑3月，可上訴。

檢警調查，水電工阿霖（化名）和花花（化名）在去年3月分手，同年6月，阿霖止不住對花花的思念，因此將人約出來，希望能透過深情喊話，換得再續前緣的機會，但女方卻面有難色，不願正面回應，讓他大失所望。

眼見復合機率低，阿霖還想保有最後的風度，要載女方回家。途中，阿霖餘光瞄到花花的手機，有異性傳訊息給她。阿霖火冒三丈嗆「靠！他誰啊！」立刻將車停靠路旁，接著對花花拳腳相向！

把人揍哭的阿霖還持續嗆說，「反正都動手了，犯了我的大忌，也不差再強暴妳；妳是要我強姦妳，還是找人輪姦妳！」花花早已驚恐到說不出話，發抖啜泣。後來阿霖將人載到摩鐵，寬衣解帶，不理會花花求饒，「求求你…不要啊!!!!!」硬上得逞。

事後花花忍著下體疼痛，將衣褲穿回，邊哭邊報案。阿霖起初向警方矢口否認犯行，直到花花下體驗出他的DNA，才改口認罪。合議庭認為，阿霖因為醋勁大起而犯案，根本沒有尊重花花，導致她身心嚴重受創，事後雖然阿霖想以15到20萬元和解，但因花花拒絕調解而破局，因此依傷害及強制性交罪判刑。