性侵6歲女童後全裸棄屍「換人生經驗」　16歲嫌自拍炫耀：找到兇手囉

▲ 年僅6歲的女孩遭性侵後被殺害。（圖／翻攝自臉書／RIP Princess Alesha MacPhail）

國際中心／綜合報導

蘇格蘭2018年發生一起殘忍的未成年性侵謀殺案，一名16歲的少年被指性侵後殺害一名年僅6歲的女童。沒想到警方在調查過程中發現，他此前就曾向朋友預告，可能會為了「人生經驗」而殺人。

6歲的艾莉莎（Alesha MacPhail）2018年7月2日被人發現全身赤裸的倒臥在比特島的一片樹林裡，身上有117處傷口。16歲的兇嫌日前在法庭上被揭發，犯案後還在社群網站上，以艾莉莎的死亡開玩笑。

一名與兇嫌相當要好的16歲女孩指稱，她在艾莉莎的屍體被發現當天，在Snapchat群組中和約25名朋友討論了她失蹤的事。她提到，兇嫌將一段自己對著鏡子拍攝的影片傳到群組，僅到他的上半身，但沒有臉；隨著影片而來的文字訊息則是「找到兇手了」，疑似在炫耀自己就是犯人。

這名少女隨後也將她2017年1月在臉書Messenger上與這名男孩聊天的紀錄提供給警方，稱這是「有關犯罪紀錄片或電視節目的對話」。根據對話紀錄，嫌犯提到，自己會「為了得到人生經歷而殺人」，以及「我殺你是有原因的，所以我可能會闖進你的房間，找點什麽東西掩蓋我的行蹤。」

這起案件目前還在審理中，而這名16歲的少年堅決否認涉案，僅承認自己在艾莉莎死亡當晚的確丟掉一件Nike帽T，因為他認為這件衣服與調查無關。但有民眾當時在案發地點附近遛狗時，在水池裡發現一件黑色帽T，還有民眾在附近海灘發現菜刀和衣服，可能都與這起案件有關。