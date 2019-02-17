車商硬上女客戶辯你情我願　求救LINE打臉！賠30萬獲緩刑

▲官男被林女撩人睡姿誘惑，竟一時凍未條，拉林女進房，並對她又親又吻，加以性侵得逞。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓女子因買中古車而結識車商官男，某次對方自告奮勇當她的司機，之後兩人在住處小酌，官男竟動起色心對她霸王硬上弓，林女事後趁機逃跑並報警求救。官男最後賠償林女30萬元，並獲和解。合議庭法官依強制性交罪判官男2年徒刑，緩刑5年，期間保護管束，並捐公庫5萬元，同時提供90小時義務勞務，同時不得對林女有任何不法侵害行為。

新竹1名35歲的官姓中古車商，2017年5月間36歲的林女因換車，將愛車賣給官男，雙方因而結識。只是，10月間林女友人想買車，林女代朋友詢問官男，雙方才有聯繫。10月間，官男得知林女某天深夜要從台北回新竹，卻苦車可搭又無人接送，他自告奮勇從新竹開車到台北載林女返回新竹。

由於返回新竹已清晨1、2點，官男力邀林女去他住家聊天小酌，沒想到2人酒過三巡後，林女稍有醉意醉臥沙發，官男被林女撩人睡姿誘惑，竟一時凍未條，拉林女進房，並對她又親又吻，加以性侵得逞。林女乘官男去洗澡，趁機逃離現場，並向友人求援，並帶她報警處理。

官男原本在檢警偵訊時否認強制性交，辯稱兩人是在燈光美氣氛佳的情境下自然發生關係，並沒有強迫林女意願。不過，林女證詞前後一致，表示2人並非男女朋友，並沒有心理準備與對方發生關係，且其友人證稱被害女在案發當下即傳LINE求救，並訴說遭到性侵，情緒哭泣低落。

官男在法院審理時，才坦承犯行，賠償林女30萬元，才獲得和解。法官認，犯強制性交之人，其原因動機未必相同，但行為造成危害社會的程度也不同，強制性交罪最低本刑是3 年，刑度不算輕，考量被告與被害女已和解，且女子也向法官表明「可給被告緩刑改過自新的機會」，加上被告無前科素行，審酌其犯罪情節有「情輕法重」，因此依刑法59條予以減刑，

合議庭法官認，被告為滿足私慾，漠視他人性自主權，違反被害女意願性侵得逞，造成被害人心理陰影，且危害身心發展，應予以譴責，考量被告無前科，素行尚佳，審理期間坦承，又與被害女和解，因此依強制性交罪，判2年，緩刑5年，期間保護管束，並捐公庫5萬元，同時提供90小時義務勞務，同時不得對林女有任何不法侵害行為。

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