　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車商硬上女客戶辯你情我願　求救LINE打臉！賠30萬獲緩刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上班族,工作,睡眠,失眠,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲官男被林女撩人睡姿誘惑，竟一時凍未條，拉林女進房，並對她又親又吻，加以性侵得逞。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓女子因買中古車而結識車商官男，某次對方自告奮勇當她的司機，之後兩人在住處小酌，官男竟動起色心對她霸王硬上弓，林女事後趁機逃跑並報警求救。官男最後賠償林女30萬元，並獲和解。合議庭法官依強制性交罪判官男2年徒刑，緩刑5年，期間保護管束，並捐公庫5萬元，同時提供90小時義務勞務，同時不得對林女有任何不法侵害行為。

新竹1名35歲的官姓中古車商，2017年5月間36歲的林女因換車，將愛車賣給官男，雙方因而結識。只是，10月間林女友人想買車，林女代朋友詢問官男，雙方才有聯繫。10月間，官男得知林女某天深夜要從台北回新竹，卻苦車可搭又無人接送，他自告奮勇從新竹開車到台北載林女返回新竹。

由於返回新竹已清晨1、2點，官男力邀林女去他住家聊天小酌，沒想到2人酒過三巡後，林女稍有醉意醉臥沙發，官男被林女撩人睡姿誘惑，竟一時凍未條，拉林女進房，並對她又親又吻，加以性侵得逞。林女乘官男去洗澡，趁機逃離現場，並向友人求援，並帶她報警處理。

官男原本在檢警偵訊時否認強制性交，辯稱兩人是在燈光美氣氛佳的情境下自然發生關係，並沒有強迫林女意願。不過，林女證詞前後一致，表示2人並非男女朋友，並沒有心理準備與對方發生關係，且其友人證稱被害女在案發當下即傳LINE求救，並訴說遭到性侵，情緒哭泣低落。

官男在法院審理時，才坦承犯行，賠償林女30萬元，才獲得和解。法官認，犯強制性交之人，其原因動機未必相同，但行為造成危害社會的程度也不同，強制性交罪最低本刑是3 年，刑度不算輕，考量被告與被害女已和解，且女子也向法官表明「可給被告緩刑改過自新的機會」，加上被告無前科素行，審酌其犯罪情節有「情輕法重」，因此依刑法59條予以減刑，

合議庭法官認，被告為滿足私慾，漠視他人性自主權，違反被害女意願性侵得逞，造成被害人心理陰影，且危害身心發展，應予以譴責，考量被告無前科，素行尚佳，審理期間坦承，又與被害女和解，因此依強制性交罪，判2年，緩刑5年，期間保護管束，並捐公庫5萬元，同時提供90小時義務勞務，同時不得對林女有任何不法侵害行為。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
導演明金成娶小6歲嬌妻！伴郎伴娘驚現「棒棒堂+黑澀會」組合
921全家罹難！5歲妹獨活「爸抱我出來」親友淚噴：他2年前就

關鍵字：強制性交,車商,司機,酒醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV酒後調侃陌生人「兇喔」爆口角　3男奪刀手部遭劃傷

「走私疫區和牛10年」全靠他護航！　資深海關官員被撤職

更新／北市大同區驚見1男腹部有穿刺傷倒路邊　送醫不治

女子情緒不穩坐小黃跳關渡橋　好心司機尾隨報警阻輕生

曬爆乳照惹來痴漢　人妻傻眼怒PO「小雞飼料」擊退！

影／「最喜歡哪裡大」課長肢體、訊息性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

通緝犯拒捕跳窗卡雨遮　痛喊「快一點來救我！」

鐵軌上遭區間車輾斃！婦人被「拖行數十公尺」頭顱破裂　火車下尋獲遺體

快訊／「北市9月大嬰兒」家中突無呼吸心跳　送醫搶救中

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

通緝犯拒捕跳窗卡雨遮　痛喊「快一點來救我！」

鐵軌上遭區間車輾斃！婦人被「拖行數十公尺」頭顱破裂　火車下尋獲遺體

快訊／「北市9月大嬰兒」家中突無呼吸心跳　送醫搶救中

車商硬上女客戶辯你情我願　求救LINE打臉！賠30萬獲緩刑

詭異自戕！北市男倒地還在自捅...生前疑中邪被家人帶去收驚

基隆值班警躺沙發睡覺！背後一陣涼...督察長「站旁邊20分」他都沒發現

趁嫩妹熟睡摸大腿下體　渣男竟說「遭設局仙人跳」

悚！休旅車與貨車橋上對撞「削掉一半」　女駕駛重傷進加護

老男蟲自稱多金單親暖爸　都是假的！詐騙10熟女判3年

替家鄉出一口氣　唐西奇：很多美國人認為歐洲籃球很差

曾嗆翠玉白菜是三級品　單霽翔：北京故宮藏品多...只是還沒整理

吳宗憲巧妙「閃開」華航罷工　10字超神建議全場笑噴

轉學男童遭霸凌「勒脖揍肚」　盧秀燕：為何學校沒重視？

解放軍4／23舉辦國際閱艦式　傳南昌艦、拉薩艦將參與

李文輝明拜訪北市府　柯文哲：統整交流項目

2018年全球軍費支出排行榜　解放軍1682億美元排名第二

通緝犯拒捕跳窗卡雨遮　痛喊「快一點來救我！」

2019台灣燈會開閉幕水上煙火秀　規模不輸國慶煙火

台灣燈會試營運！主燈2/19正式點亮　搭車、開車「交通懶人包」

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結..

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

即／永和高中生跳13樓墜落！休..

即／休旅車對撞貨車！扭曲半毀女..

打嬤下跪　兇嫌：我有思覺失調症

「香腸王」殺女　女鬼託夢助破案

惡男6次酒駕撞死少女！裝路人圍..

新對話曝光！賓利哥怒吼：你賠得..

砍女護理師6刀　法官最終判無罪

撞見「性侵犯喇舌」16歲女兒　..

值班警睡覺　督察長「站20分」..

即／猥褻小六女童　惡狼裁定收押

狂男拿報夾暴打嬤　法官僅裁限制..

國道掉落血滴子　多車爆胎

更多熱門

相關新聞

16歲嫌性侵6歲女童後全裸棄屍

蘇格蘭2018年發生一起殘忍的未成年性侵謀殺案，一名16歲的少年被指性侵後殺害一名年僅6歲的女童。沒想到警方在調查過程中發現，他此前就曾向朋友預告，可能會為了「人生經驗」而殺人。

色姐夫性侵小姨子1年竟判無罪

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

OL遭性侵　裝潢工嗆：今天要定妳

胡睿兒有硬起來　性侵賠40萬也無用

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面