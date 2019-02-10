台鐵局公布「228四天連假加班車」！2/13零時起開放搶票

▲台鐵局公佈228四天連假加班車。（圖／記者林敬旻攝）

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邁向9天連假最後一天，如果還沒玩夠，再來228也有4天連假，今（10）日台鐵局粉專公佈全線加開列車，從連假前一天起到連假後一天，一共增班301列次及加掛車廂316輛次，於13日零時起開放預訂，有計劃出遊旅客不妨多加留意。

為因應108年和平紀念日假期，台鐵局自108年2月27日起至108年3月4日計6天，全線加開各級列車總計301列次及加掛車廂316輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號73列、莒光號34列、復興號及區間車11列，共計118列次；西部幹線加開自強號23列、莒光號6列、復興號及區間車154列，共計183列次。

▲▼108年2月27日起至3月4日計6天，全線加開各級列車總計301列次及加掛車廂316輛次。（圖／翻攝自fun臺鐵，以下皆同）

為提升和平紀念日假期花東運能，台鐵局於2月28日至3月3日每日開行樹林至花蓮對號區間快車1往返，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另2月27日、28日及3月3日加開東線返鄉實名制列車，於2月14日0時起開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

▲台鐵局於2月28日至3月3日每日開行樹林至花蓮對號區間快車1往返，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

為加強疏運旅客，2月27日、28日及收假日3月3日等3日，東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口售票、不提前預售，以協助疏運；同時，自2月27日至3月4日止暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。

108年和平紀念日假期車票自108年2月13日周三零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。