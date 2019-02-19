17歲少女體育課突呼吸困難　原為「自發性氣胸」病發險喪命　

▲為恭醫院小兒科醫師徐健倫表示，自發性氣胸好發於16到25歲的青少年，又以男性居多。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名17歲少女在上體育課時，突然出現胸口悶痛、呼吸急促困難的症狀，立即帶至醫院急診室就醫，經兒科醫生檢查後，隨即確診為左側的自發性氣胸，緊急置放胸管引流空氣以緩解病情。

頭份為恭醫院小兒科徐健倫醫師表示，自發性氣胸發生的原因，是在沒有外力的情形下，肺泡破裂產生漏氣而在胸廓內的肋膜腔造成空氣堆積，導致肺部被空氣擠壓而無法擴張及呼吸。據統計，自發性氣胸好發於16至25歲青少年為主，又以男性與高、瘦型為多。而自發性氣胸患者會產生突然性的胸悶、胸口刺痛、呼吸急促困難等症狀，若嚴重者恐會因氣體擠壓至心臟，影響心臟運作，恐導致缺氧、休克，嚴重恐死亡，千萬不可小覷。

徐健倫說，一旦診斷出自發性氣胸，若氣胸範圍小於胸廓的20％，可以使用高濃度氧氣治療，但是當氧氣效果不佳，或氣胸的範圍過大時，則必須置入胸管引流空氣，待肺泡癒合，再沒有出現漏氣至肋膜腔時，才拔除胸管。

徐醫師並提醒，氣胸患者治癒後，還是須避免劇烈運動，也要避免從事氣壓變化大的潛水、高空飛行活動，就連搭飛機時也要事先和醫生詢問，才能避免氣胸再度復發的機會。