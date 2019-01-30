過年不卡油！　營養師傳授健康秘笈大公開

▲為恭醫院營養師陳彗珍提醒大家，飲食要控制，把握「低油、低鹽、低糖、高纖維及均衡飲食」之原則，才能吃得健康。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

再過幾天就是農曆春節的到來，苗栗縣頭份市為恭醫院營養科特別為一些怕胖、有三高的名眾，教導大家如何在過年期間，改變食材的選擇與烹調方式，讓年菜也能吃得健康又美味。

為恭醫院營養師陳慧貞表示，傳統年菜通常是大魚大肉，容易攝取過多的蛋白質和脂肪，而蔬菜量相對較少，建議每餐至少食用半碗熟蔬菜，若料理中再多加點蔬菜，可增加膳食纖維量，如蹄膀除了加筍乾外，可以用綠花椰來盤飾，即可增加膳食纖維的攝取。適量的水果攝取，一天以兩分為主，一份如柳丁一顆。另外每道菜量就少一點，美食佳餚適量即可，每餐八分飽，以免吃得過多造成腸胃道的不適。

▲陳慧珍指出，核果類也是優質的油脂來源，但也不宜攝取過量，建議每天堅果種子類攝取量為1份（約5顆）為原則。（圖／記者黃孟珍攝）

陳慧珍也說，改變年菜的烹調方式也是不錯的，建議採用蒸、煮、滷、烤、涼拌等方式來減少烹調的用油量；食材盡量選用天然，避免食用過多的食物添加物，造成身體上更大的負擔；酒精及飲料也應盡量避免，多用開水及無糖飲料替代。

過年期間不只要能均衡攝食，更別忘了要適量的運動。陳慧貞強調，每次運動30分鐘，至少每週3-5次，也可利用年假到戶外健走踏青，可以增加人體的心肺功能，強化骨骼、肌肉力量；讓自己更能健健康康的度過好年。