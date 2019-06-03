台灣20分鐘就有1人死於菸害　教你「控糖清肺更EASY」　

▲頭份為恭醫院舉辦「控糖清肺更ＥＡＳＹ」記者會，邀請許多慢性病患者到場參與。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

吸菸及二手菸對我們的健康可說是百害而無一利，據統計，國內10大死因，有7項都和吸菸有關係，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病等等，因此苗栗縣頭份市為恭醫院特別和頭份衛生所公同舉辦「控糖清肺更ＥＡＳＹ」記者會，來宣導菸品及慢性病之控制，讓肺部更清新、健康更開心。

在臺灣，每年約27000人死於菸害，幾乎每20分鐘就有1人死於菸害，其中癌症居首位占50％。而35歲以上可歸因於吸菸疾病之經濟成本，總計約1,441億元，占全國GDP之1.06%，顯見對國家個人的影響甚鉅。

為恭醫院院長陳振文表示，大家都知道吸菸與肺部健康有關，卻不知道吸菸也會升高糖尿病的發生率高達4成以上。陳振文說，菸品會直接造成胰臟發炎、胰臟癌與胰島素抗性增加，導致癮君子罹患糖尿病的機會遠大於不吸菸者，而菸癮越重，患病機率也越大，不僅如此，最近報告顯示出，暴露於二手菸的環境下，也可能造成糖尿病發生機率，值得所有癮君子警惕。

▲▼為恭醫院也邀請了慢性肺病病友，和氣喘、糖尿病友參與活動，藉此讓病友了解戒菸對控糖的好處。（圖／記者黃孟珍攝）