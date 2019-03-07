看病不用再舟車勞頓了！　百大名醫下鄉築起區域醫療防護網

▲頭份市為恭醫院，特別聘請百大良醫加入醫療團隊，造福地方鄉里。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份地區醫療資源相當匱乏，民眾一旦罹患重大疾病往往需要舟車勞頓的到外縣市就醫；為了提升醫療品質，頭份市為恭醫院特別聘請台北榮民醫院一般神經外科主任陳敏雄醫師加入醫療團隊，期望提升苗栗地區腦中風、腦腫瘤和腦血管疾病病患的照顧品質。

頭份為恭醫院陳敏雄副院長表示，會決定下鄉加入醫院團隊最大的因素是陳振文院長多年的邀約，也因為曾是學長學弟的關係，讓他更義無反顧的接下重任。陳敏雄說，區域醫院最怕的就是軟體（人）的問題，在醫療極度匱乏的環境下，我們要從制度面來提升，用自己的關係來號召年輕人回來，不要只是把區域醫院變成轉運站，而是要負起重症醫療的區塊，這也是加入這團隊最大的使命。

▲為恭醫院院長陳振文表示，期待陳敏雄副院長的加入，能提供更全面的緊急醫療照顧品質。（圖／記者黃孟珍攝）

為恭醫院院長陳振文指出，苗栗醫療資源一向不足，民眾往往都要到大城市就醫，延誤救援的時間更麻煩，對於陳敏雄副院長的加入，能讓苗栗民眾就近獲得更優質的醫療服務，也可以帶來更及時急重症的醫療資源，期許未來嘉惠更多需要的苗栗鄉親。