21歲金髮妞甜邀「糖爹斗內」75萬整形　目標當芭比：比上床還讚

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21歲芬蘭模特兒阿霍拉（Amanda Ahola）18歲時在社群軟體Instagram上認識一位「糖爹」（Sugar daddy），得到了第一筆整形費用，從此開起她的整形之路。目前她已經花了1.9萬英鎊（約新台幣75萬元）「進廠維修」，不僅愛上整形，還訂下成為芭比娃娃和性愛娃娃的目標，「我覺得整形手術比性愛還棒…棒多了。」

綜合外媒報導，來自芬蘭于韋斯屈萊（Jyväskylä）的阿霍拉，已經決定把人生都奉獻給成為「完美芭比娃娃」的夢想，18歲時在Instagram上認識第一位糖爹後，就陸續用斗內得來的錢，把自己原本的B罩杯改造成30GG罩杯，也花了數千英鎊打肉毒桿菌、整鼻子和嘴唇。

在 Instagram 查看這則貼文 Amanda_ahola（@amanda__ahola）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 2 日 下午 1:42 張貼

阿霍拉說，自己從來沒有和任何一位糖爹見過面，所有人都是透過網路捐款，「如果有人想要幫我繳生活費或是整形費的話，就算不願意在現實世界和我見面也沒關係。」除了來自男人的捐款，阿霍拉也身兼數職，就是為了能夠繼續整形。

儘管做過許多場手術，阿霍拉並非每次都安然度過，有一次甚至到了瀕死邊緣，「我在一次手術之後突然抽搐陷入昏迷好幾天，醫生說是因為麻醉的關係。」不過這樣的瀕死經驗沒有嚇到阿霍拉，她仍然願意繼續在整形這條路上走下去。在經過第二次隆乳手術後，阿霍拉就發現自己已經上癮了，「這樣讓我非常開心，我敢打包票，整形手術比性愛還要棒，而且棒多了。」