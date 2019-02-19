英19歲聖戰士新娘想回家！　肢體語言專家：她「傲慢沒悔意」

▲貝居姆（Shamima Begum）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

19歲英國少女貝居姆（Shamima Begum）4年前與2名朋友赴敘利亞，成為一名聖戰士新娘，現在的她生下了一名兒子，更在日前希望能重返英國過生活。不過一名肢體語言專家達倫（Darren Stanton）在看了貝居姆的訪問後表示，這名女性的行為中沒有表現出任何的「遺憾」，並稱她缺乏「誠意和真實」，整個人都顯得很傲慢。

根據外媒報導，貝居姆在2015年從位於倫敦的家離開，與2名朋友前往敘利亞，成為一名聖戰士新娘，現在的她住在難民營裡，並在近日產下了一名男嬰；她在接受英國電視台採訪時表示，她到敘國之後嫁給了丈夫，而這樣的男人不可能在英國找的到，她確實在當地度過了愉快的時光，但事情最後變得越來越難，所以她再也無法忍受了。

當被問到是否覺得前往敘國是錯誤的選擇時，貝居姆說，她覺得在某個程度試試，但她並不後悔，因為這個經歷改變了她，也使她變得更強大、更強硬，在敘國的4年她都只是一名家庭主婦，從沒做過任何危險的事，也沒有做過任何宣傳，但她並不鼓勵人們前往敘國；她曾經在垃圾桶裡看見被砍下的頭顱，但她並沒有因此感到茫然，反而變得更堅強。

肢體語言專家達倫顯然不同意這樣的說法，他說，想像一下，當一個人處在人們到處被處決的環境中，那裡生活便宜、充斥野蠻行為，而且都發生在你身邊，任何有理智的人都會「懇求並道歉」，做一些可能會被帶回英國的事情，如果這些人真的對當地生活感到震驚，發現自己的生活處於一種糟糕的情況。

此外，達倫認為貝居姆似乎是「以自我為中心」，因為在訪談中貝居姆使用了「關於我的一切」這樣的句子，他原本期待看到的是一名會真誠地為自己的行為，向父母和英國道歉的人，但事實恰恰相反，貝居姆對自己的行為顯得冷漠，有時甚至是傲慢！這名女性現在只是意識到她犯下了一個巨大的錯誤，然後希望得到英國的安全和保障。

達倫還引用心理學上的「欺騙喜悅（duping delight）」，通常人在僥倖的逃過某些事實，會露出不可控制的微笑，而貝居姆在被問及是否後悔加入IS時，露出過這種表情；達倫表示，貝居姆整個人缺乏真誠和真實，他沒有看到任何的遺憾、悔恨或悲傷的跡象出現。

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