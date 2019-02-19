二戰後熱情吻護士成永恆！「勝利之吻」水兵過世　享壽95歲

▲二戰經典照「勝利之吻」。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國水兵門多薩（George Mendonsa）在二戰抗戰勝利後，跟其他人一起在紐約時報廣場狂歡，並且熱情擁吻一名穿護士服的女性，成為打勝戰的經典代表照片，他的家人在17日表示，門多薩已經於羅德島（Rhode Island）密德頓（Middledon）的一間照護機構中過世，享壽95歲。

門多薩的女兒莫勒（Sharon Molleur）向當地報紙「普羅維登斯快報」（Providence Journal」表示，他的父親在照護機構中跌倒，引發癲癇等症狀，在17日過世。綜合外媒報導，再過兩天就將是門多薩的96歲生日，如今只剩這張照片長流於世。

這張經典照普遍被後世稱作「勝利之吻」。1945年8月14日，日本宣佈投降後，大批美國人民在紐約時報廣場慶祝勝利，攝影師艾森斯塔（Alfred Eisenstadt）當年為「生活」（Life）拍下一系列照片，標題為「對日作戰勝利日的時報廣場」。在照片中，穿著水兵服的門多薩熱情擁吻一名穿白色護士服的女子，背後還有笑容滿面的狂歡人群。



門多薩二戰期間在太平洋服役，拍下照片的這一天是他的返鄉假，他過去常常對人軒成自己就是照片的主角，但直到近年來透過臉部辨識科技才得以證實。門多薩在2012年受訪時，回憶當時的情景，她提到，「我終於從太平洋回來，戰爭結束了，讓我感到非常興奮，再加上已經喝了幾杯，我看到那個護士，就抓住她並彎腰親了她」。

另一件有趣的事實是，照片裡的男女實際上完全是陌生人，根本就不認識，卻一同留下了經典照片。照片中的護士是當時擔任牙醫助理的佛萊曼（Greta Zimmer Friedman），她已經在2016年過世，享壽92歲。

▼「勝利之吻」雕像，位在加州聖地牙哥。（圖／達志影像／美聯社）



