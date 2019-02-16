死囚想買「充氣娃娃」遭駁回　他又出招「留長髮捐贈」要行善

▲台北看守所內的死囚蕭仁俊想買充氣娃娃不成，現在要申請蓄髮做愛心。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

突發中心／台北報導

死囚蕭仁俊因強盜殺人案被判死刑定讞，在台北看守所遭關押23年，已受洗成基督徒，去年底突然向矯正署表達想買情趣用品「充氣娃娃」，遭矯正署駁回後，他又想要留頭髮，希望捐給慈善機關做公益，又被北所以規定只能留3公分髮型為由拒絕，蕭仁俊已經決定申訴，司改會也幫忙找了律師，準備打行政訴訟，幫死囚爭取蓄髮權。

49歲的蕭仁俊曾因強盜和綁繫案入監，獲得假釋後，繼續在外犯案，1996年和同夥廖家麟闖入台北市仁愛路一間律師事務所劫財，用西瓜刀猛刺當時正在加班的律師周德勝致死，蕭、廖都在2010年間遭判處死刑定讞，正等待執行。

有嚴重牙周病的蕭仁俊，因為怕自費治療後就被槍決，會浪費錢，硬撐到整口牙都爛掉，只剩幾顆可以用，被看守所特約醫師發現後，免費幫他裝上假牙，而過去被他強盜的被害人，曾帶家人一起到所內探視他，蕭頓受感化，受洗成基督徒，在獄中傳福音，成為北所死囚模範生，還因此被指定與犯下北捷隨機殺人案的鄭捷同房。

只是鄭捷遭槍決後，廖至今還在看守所等待執行，他2018年底，曾寫信給矯正署，表明想自費購買充氣娃娃，希望北所能提供放置充氣娃娃的場所，他還保證使用後會自行清洗，但矯正署蒐集歐、美國家獄政管理資料後，查無同意受刑人使用充氣娃娃的案例，以充氣娃娃非監所生活所需的必要用品為由駁回。



最近，蕭仁俊再北所申請蓄髮，讓他可以留長頭髮捐給相關公益團體做愛心，但北所以「監獄行刑法施行細則」明定，男性受刑人每月理髮2次，只可留平頭3公分的髮型，除非是因為宗教或生活關係，且不會影響衛生，才可以留鬍子，拒絕蕭的申請。

蕭寫信請民間司改會協助，司改會幫蕭提出一次申訴遭駁回，現已第二次申訴，但司改會推斷，申訴極可能再被駁回，因此委請律師吳怡德，著手準備起訴狀，以「監獄行刑法施行細則」只規範一般有期徒刑的受刑人生活，不適用於死刑犯等理由，幫蕭提起行政訴訟。



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