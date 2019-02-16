　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

死囚想買「充氣娃娃」遭駁回　他又出招「留長髮捐贈」要行善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台北看守所今晨傳出受刑人上吊的案件。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北看守所內的死囚蕭仁俊想買充氣娃娃不成，現在要申請蓄髮做愛心。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

突發中心／台北報導

死囚蕭仁俊因強盜殺人案被判死刑定讞，在台北看守所遭關押23年，已受洗成基督徒，去年底突然向矯正署表達想買情趣用品「充氣娃娃」，遭矯正署駁回後，他又想要留頭髮，希望捐給慈善機關做公益，又被北所以規定只能留3公分髮型為由拒絕，蕭仁俊已經決定申訴，司改會也幫忙找了律師，準備打行政訴訟，幫死囚爭取蓄髮權。

49歲的蕭仁俊曾因強盜和綁繫案入監，獲得假釋後，繼續在外犯案，1996年和同夥廖家麟闖入台北市仁愛路一間律師事務所劫財，用西瓜刀猛刺當時正在加班的律師周德勝致死，蕭、廖都在2010年間遭判處死刑定讞，正等待執行。

有嚴重牙周病的蕭仁俊，因為怕自費治療後就被槍決，會浪費錢，硬撐到整口牙都爛掉，只剩幾顆可以用，被看守所特約醫師發現後，免費幫他裝上假牙，而過去被他強盜的被害人，曾帶家人一起到所內探視他，蕭頓受感化，受洗成基督徒，在獄中傳福音，成為北所死囚模範生，還因此被指定與犯下北捷隨機殺人案的鄭捷同房。

只是鄭捷遭槍決後，廖至今還在看守所等待執行，他2018年底，曾寫信給矯正署，表明想自費購買充氣娃娃，希望北所能提供放置充氣娃娃的場所，他還保證使用後會自行清洗，但矯正署蒐集歐、美國家獄政管理資料後，查無同意受刑人使用充氣娃娃的案例，以充氣娃娃非監所生活所需的必要用品為由駁回。

最近，蕭仁俊再北所申請蓄髮，讓他可以留長頭髮捐給相關公益團體做愛心，但北所以「監獄行刑法施行細則」明定，男性受刑人每月理髮2次，只可留平頭3公分的髮型，除非是因為宗教或生活關係，且不會影響衛生，才可以留鬍子，拒絕蕭的申請。

蕭寫信請民間司改會協助，司改會幫蕭提出一次申訴遭駁回，現已第二次申訴，但司改會推斷，申訴極可能再被駁回，因此委請律師吳怡德，著手準備起訴狀，以「監獄行刑法施行細則」只規範一般有期徒刑的受刑人生活，不適用於死刑犯等理由，幫蕭提起行政訴訟。

【其他新聞】

獨／碩士生應徵動物褓姆　追貓打狗滿場飛「當場開除法辦」

女控算命師改運詐11萬　法官：他給彩券明牌槓龜妳還信

嚇到不懂拒絕竟當「有瞹昧」　渣男通化夜市性侵合夥人女友

ET快訊
「這單我請！」哥病逝爽約　3月後發票竟中獎…妹淚：你還記得承
小心肉慾星座男「只要性不要愛」　射手老司機自己站出來
台北燈節超夢幻流星雨燈廊！最大獎送東森幣100萬

關鍵字：蕭仁俊,死刑犯,死囚,充氣娃娃,蓄髮,監獄行刑法,司改會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／老婆搭小王車綠帽夫求妻回家　「趴引擎蓋近8公里」遭甩開摔死

影／男line說「想自殺」　彰化縣長王惠美罐頭訊息回覆「還不錯」

溫馨接送情變調！運將關懷挨告騷擾　「你搞得我腰好累」7字證清白

影／騎車上班距公司不到3公尺　台電員工遭闖紅燈轎車撞飛不治

南鯤鯓代天府未抽出國運籤　假王爺公網傳偽籤「消滅民進黨」

愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財　臉發黑沒呼吸險喪命

差2天女兒當不了台灣人　狂父在最美公務機關拿刀刺肚送醫

酒駕4次累犯宿醉被抓去關　po網盼免罰 　網友：還在醉

死囚想買「充氣娃娃」遭駁回　他又出招「留長髮捐贈」要行善

心情差深夜海邊聊天　相約跳海「清醒一下」…糗了！爬不上岸

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

酒駕4次累犯宿醉被抓去關　po網盼免罰 　網友：還在醉

死囚想買「充氣娃娃」遭駁回　他又出招「留長髮捐贈」要行善

心情差深夜海邊聊天　相約跳海「清醒一下」…糗了！爬不上岸

真的是垃圾！新竹尖石養老部落驚見「垃圾坡」　整路丟滿深入山林

影／13歲女癲癇發作！勇警搶救撞傷腿　暖心喊「很值得」：我只想著救人

警犬Funky、Coach轉當檢疫犬正式上工　捍衛台灣豬豬專業萌樣曝

外側停滿一整排！單車騎士「禁行車道」無奈漂泊　網酸：以後裝翅膀

3歲男童慘被摸下體哭吐口水　媽媽主管還說：我不是變態

他房內燒炭自殺！高雄精美套房淪「恐怖凶宅」　房東氣炸提告

影／戀童癖！情人節看完A片精蟲衝腦　他強拉小6女童進樓梯間欲猥褻

酒駕4次累犯宿醉被抓去關　po網盼免罰 　網友：還在醉

華為跟著韓總發大財 崛江店盛大開幕

還是很會射！雷槍寶刀未老攻下24分　差點率隊完成逆轉

芬普尼毒雞蛋再現　陳吉仲：牧場複驗過關，市面蛋品安全無虞

「高官赴陸管制」遭藍營批　Kolas：禁唱大陸國歌叫違憲蠻幹？

新秀對抗賽美國隊成功復仇　庫茲馬轟35分拿MVP

韓國瑜笑稱：以為任達華年輕我10歲　臉書曝「不老祕訣」期待健康高雄

川普將收汽車關稅報告…恐掀另波貿戰　業界、議員反對急跳腳

台北春暖花開！浪漫賞櫻、遊魯冰花海　鬱金香展接力登場

色姐夫性侵小姨子長達1年　恐龍法官質問「妳為何不叫」判無罪判

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

快訊／三重醉男趴臥騎樓機車猝死

小六生淪同學沙包　暖慰媽：我已..

綠帽夫遭拋飛亡　父轟媳：太狠心

想休喪假！天兵偽造訃聞賜死3爺..

情人節看完A片　他竟強拉小6女..

狂追3小孩的媽　男追求不成撒冥..

即／江國慶冤死案　陳肇敏等軍官..

美魔女韻事變「社區新聞」怒提告

痴情人夫驚悚甩飛畫面曝　趴小王..

檢舉達人自白！「個資只給警察」..

男友有房才能嫁？　網友反應兩極

主管快手撩摸窄裙OL　代價出爐

前職撞好手丈夫搞詐　找女陪睡騙..

更多熱門

相關新聞

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

掃地挖到這種垃圾，真的會讓人無言。一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他們日前在里區內掃除堆積的落葉時，意外在樹葉堆中挖出一具「矽膠娃娃」，仿真又沾滿髒污讓他們嚇一大跳，他就苦笑說「這是誰家的情人呀，亂丟！」

劉北元／死刑犯的等死煎熬

黃明鎮／死囚的新生

李永然／檢評會失靈　檢察官誰來檢察

死囚陳昱安「活得痛苦」自殺　家人從未探視

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面